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«الأبيض» يبدأ تدريباته على ملعب الوصل

11/8/2023 2:19:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تجمّعه الداخلي بدبي استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، حيث يواجه منتخب نيبال يوم 16 الجاري على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ومنتخب البحرين في العاصمة المنامة يوم 21 من الشهر ذاته لحساب المجموعة الثامنة.

وأدى ((الأبيض)) أول تدريباته في الملعب الفرعي بنادي الوصل تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد، بمشاركة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للقائمة، باستثناء لاعبي فريقي الشارقة والعين الذين سيلتحقون بالمعسكر بعد فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في مباريات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا، بينما غادر حارس الوحدة محمد الشامسي المعسكر بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت له تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب عدم اكتمال جاهزيته، وحاجته لإكمال برنامجه العلاجي.

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