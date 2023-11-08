العين يتأهل إلى ثُمن نهائي أبطال آسيا بالثلاثة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهل العين رسمياً إلى ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا كأول الصاعدين لهذه المرحلة قبل جولتين من انتهاء مرحلة المجموعات، بعد فوزه 3 ــ 2 على مضيفه الفيحاء السعودي مساء أمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ليبتعد في صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة من أربعة انتصارات متتالية، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة وبفارق 8 نقاط عن بختاكور الأوزبكي، وأهال التركمانستاني، صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي بأربع نقاط لكل منهما بعد تعادلهما 1-1 فيما بقي الفيحاء في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.
سجل أهداف العين لابا كودجو ((هدفين)) في الدقيقتين 28، و40، وسفيان رحيمي في الدقيقة 64، وسجل للفيحاء انطوني نواكايمي في الدقيقة 53، ومهند أحمد في الدقيقة 90+5.
أنهى العين الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، وفي الشوط الثاني اندفع لاعبو الفيحاء للهجوم بغية تقليص الفارق حتى تحقق لهم، لكن العين أعاد الأمور إلى ما كانت عليه بتسجيل الهدف الثالث، قبل أن يسجل الفيحاء هدفاً في الدقيقة الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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