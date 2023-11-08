العين يتأهل إلى ثُمن نهائي أبطال آسيا بالثلاثة

تأهل العين رسمياً إلى ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا كأول الصاعدين لهذه المرحلة قبل جولتين من انتهاء مرحلة المجموعات، بعد فوزه 3 ــ 2 على مضيفه الفيحاء السعودي مساء أمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ليبتعد في صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة من أربعة انتصارات متتالية، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة وبفارق 8 نقاط عن بختاكور الأوزبكي، وأهال التركمانستاني، صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي بأربع نقاط لكل منهما بعد تعادلهما 1-1 فيما بقي الفيحاء في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.

سجل أهداف العين لابا كودجو ((هدفين)) في الدقيقتين 28، و40، وسفيان رحيمي في الدقيقة 64، وسجل للفيحاء انطوني نواكايمي في الدقيقة 53، ومهند أحمد في الدقيقة 90+5.

أنهى العين الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، وفي الشوط الثاني اندفع لاعبو الفيحاء للهجوم بغية تقليص الفارق حتى تحقق لهم، لكن العين أعاد الأمور إلى ما كانت عليه بتسجيل الهدف الثالث، قبل أن يسجل الفيحاء هدفاً في الدقيقة الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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