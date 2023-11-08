«كوماندو جروب» أساتذة «عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

اختتمت، مساء أمس، منافسات فئة ((الأساتذة)) للحزامين البني والأسود في النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة من أنحاء العالم.

واشتعلت المدرجات بالتشجيع من الجماهير التي احتشدت في ضوء الأداء المتميز لنجوم الحزامين البني والأسود، خصوصاً لاعبي ولاعبات أمريكا الجنوبية، بما يتمتعون به من عناصر القوة والمهارة والخبرة، وتقديمهم تقنيات فنية رائعة على بساط البطولة.

لقب

في منافسات البطولة، تمكنت أكاديمية كوماندو جروب من الإمارات من انتزاع لقب منافسات فئة الأساتذة، فيما نجحت أكاديمية A.F.N.T من الإمارات أيضاً في تحقيق المركز الثاني، وحلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثالث.

حضر المنافسات، أحمد محمد الحميري الأمين العام لديوان الرئاسة، وخوليو بيلارمينو غومز ماياتو، سفير جمهورية أنغولا لدى الدولة، وراشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسائد حجازي سلامة المدير العام لمبيعات جاكوار لاند روفر في بريمير موتورز، وعدد من مسؤولي وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة وممثلي الجهات الداعمة والشريكة.

موطن الأبطال

من جانبه، قال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: تواصل النسخة 15 من البطولة، سلسلة نجاحات النسخ السابقة في استقطاب أبطال الرياضة العالميين، لاستعراض فنونهم ومهاراتهم أمام عشاق ومحبي الجوجيتسو، في عاصمة الرياضة العالمية التي غدت موطناً للأبطال ووجهة لتحويل أحلامهم وطموحاتهم إلى واقع.

إشادة عالمية

ويضيف الظاهري: نجحت البطولة في 7 أيام منذ انطلاقتها في حصد الإشادات العالمية من قبل جميع الوفود وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة وهذا ما نعده وسام فخر على صدورنا، وخصوصاً أن 7000 رياضي ورياضية سيحملون معهم ذكريات لا تنسى عند عودتهم إلى بلادهم وسينقلون الصورة المشرقة للتنظيم وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية وهو ما سيدفعنا إلى مواصلة التميز والابتكار في الاستحقاقات المقبلة.

منافسات المحترفين

وأشاد الظاهري، بالمشهد الذي ترسمه الجماهير في المدرجات والتي حضرت بقوة خلف الأبطال منذ بدء المنافسات، مؤكداً أن الجماهير أيقونة البطولة وأبرز عوامل نجاحها وتميزها، ولافتاً إلى أنه مع انطلاق منافسات المحترفين في الأيام الثلاثة الأخيرة من البطولة، ستتزايد الأعداد وخصوصاً في ظل حضور ومشاركة عدد كبير من أبطال العالم المحترفين والمصنفين الأوائل في مختلف فئات الأوزان والأحزمة.

نمو متواصل

من جانبه، أعرب راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن سعادته بأجواء بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وقدرتها على التطور عاماً بعد عام، ولا سيما على صعيد زيادة عدد المشاركين والأكاديميات من مختلف دول العالم التي ترغب في أن تكون جزءاً من هذه القصة الفريدة من النجاح والتألق.

وأضاف البلوشي: تنظيم بطولة بهذا المستوى واستضافة آلاف اللاعبين وفقاً لأعلى المعايير يستوجبان توجيه التحية لكل القائمين على ترسيخ هذا النجاح والتميز، ولا بد من الإشارة إلى الآثار الاقتصادية الإيجابية في الإمارة نتيجة لاستضافة هذه الأعداد الضخمة من اللاعبين والمشجعين، وسعيد بالحضور ضمن هذه الأجواء التنافسية الملهمة والمشاركة في تتويج الأبطال الفائزين.

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