لا تكاد تجد دولة من دول الخليج إلا وكان للرياضيين وجود سياسي وتشريعي، يرفعون راية الرياضة، حيث تولى عدد من القيادات الرياضية مناصب سياسية وتشريعية، ولنا في الإمارات تجربة واضحة في استمرار معالي صقر غباش رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي بالتزكية، وهو من تولى سابقاً العديد من المناصب الرياضية، فكان نائباً لرئيس اتحاد كرة القدم لدورات عدة، وفي دولة الكويت تولى أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة الكويتي، رئاسة اتحاد الكرة، إضافة إلى مناصب متعددة في مجال اللعبة، وكان بدأ ممارسة العمل الإداري الرياضي في خمسينيات القرن الماضي أميناً للسر في نادي النهضة، كما نجد مرزوق الغانم، الذي ترأس نادي الكويت وصعد به ليكون نادياً منافساً على كل البطولات، ولا أنسى عندما كنت مشرفاً إعلامياً لبطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية العربية في القاهرة عام 2000 توقيع اتفاقية التوأمة بين نادي الشرطة العراقي مع نظيره نادي الكويت الكويتي، وأثمرت التوأمة عن انتقال رعد حمودي، حارس العراقي الشهير، إلى النادي الكويتي في واقعة تاريخية.

وفي البحرين ترأس خليفة الظهراني المجلس التشريعي، الذي يترأسه اليوم أحمد المسلم، وتولى الاثنان من قبل رئاسة ناديي الرفاع والحد، كما أن فوزية زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والرئيسة السابقة للمجلس التشريعي ببلادها، شغلت من قبل منصب عضو مجلس إدارة نادي الرفاع، وفي قطر تولى علي خليفة الهتمي، إداري النادي العربي القطري، رئاسة مجلس الشورى لخمس سنوات بداية من 1990، وفي سلطنة عمان تولى الدكتور محفوظ المنذري، رئيس اللجنة المنظمة العليا لكأس الخليج العربي السابعة لكرة القدم التي استضافتها مسقط عام 1984، منصب رئاسة مجلس الدولة لمدة 16 عاماً.