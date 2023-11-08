مهاترات على السوشل ميديا

ما زال البعض يعتقد بأن مواقع التواصل الاجتماعي ساحة للصراع اللفظي والتهجم على الآخرين، من خلال صفحات مجهولة، ينجر خلفها العاقل أحياناً، وغير العاقل بالتأكيد، حيث تتداخل الكثير من المسائل والقضايا التي لا يجوز الخوض بها أحياناً، حتى أصبحت بعض المجتمعات تتخذ الثرثار منهم عالماً، يحلُ ويربط في جميع القضايا التخصصية، ليس لكثرة معلوماته، وإنما لثرثرته الزائدة. المتابع المتمعن لشبكات التواصل الاجتماعي الزاخرة بالسم المدسوس، والأرض الملغمة، يدرك مدى خطورة الأمر المحدق بالمجتمع بجميع أطيافه، وخاصة ذلك الذي يستهدف شرائح محددة منه، وفي صدارتهم المراهقون، من قِبل من يدّعون المعرفة، بينما يحجم الذين يمتلكون لجام المعرفة والعلم عن التدخل لإسكاتهم، بحيث أصبحنا اليوم أمام سيل جارف ومؤذٍ، يجب أن يتصدى له عقلاء المجتمع، الذين يعون بماذا يتحدثون، ويستشعرون خطورة تصديق المعلومات والأفكار التي تخرب الأوطان.



«الشبكة السوداء»، هو أقرب وصف لما يحدث عندما يختفي نور العقل والحكمة، وما يجب علينا فهمه، هو دور هذه المنصات في اختلاق القصص الكاذبة، والمعلومات التي لا تستند لوقائع حقيقية، بل تجمع بين الكذب الصريح والتحريف والتضخيم، بهدف إيصال المعلومات بشكل محرف، أو خارج إطار السياق الصحيح لها، لضرب وتشويه وعي الناس، ما يثير الرأي العام، ويدمر المواقف الثابتة، وخاصة عندما تبدأ العمليات التحليلية الفطرية لدى كل فرد من المجتمع، ويبدأ سباق من يرد أولاً ليكون المنتصر ضد المجهول.

ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار هنا أن الاختلاف والتضاد في الواقعة الحقيقية، يستهدف التشويش وتأسيس واقع وقناعات لدى الرأي العام لا تمت للحقيقة بصلة، من خلال العبث المباشر بمشاعر المجتمع بلا منطق، ويتزامن ذلك مع انطلاق الشتائم من شتى الأطراف، في غياب الحجج العقلانية، وهذا بالضبط ما يستهدفه دعاة الفتنة، التمكن من صياغة الرسائل والأحداث بشكل زائف، ونشر محتوى إعلامي مضلل، يحتوي ذرة من الجرعة المعرفية الحقيقية، ليقابله جرعة جاهلة ترد بلا وعي استدراكي، حتى تتضخم ثغرة في الساحة الاجتماعية بعيدة عن الحقيقة، وتصبح مدخلاً لإنتاج ونشر الأكاذيب والشائعات والتضليل.