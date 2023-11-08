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«واتساب» يبدأ التحقق عبر البريد الإلكتروني

11/8/2023 2:19:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف تقرير حديث، عن أن تطبيق ((واتساب)) سيطلب من بعض المستخدمين التحقق من حساباتهم باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بهم، ويبدو أنه طرح محدود لهذه الميزة، على الرغم من أن عدداً قليلاً فقط من مستخدمي الإصدار التجريبي أبلغوا عن الأمر، وذلك وفق موقع GSM الهندي.

وكانت هناك تقارير مبكرة بخصوص التحقق من البريد الإلكتروني، ما يشير إلى أن فريق ((واتساب)) كان يعمل على نظام التحقق من البريد الإلكتروني منذ أغسطس. وتهدف طريقة التحقق الجديدة، إلى تطبيق ميزة أخرى من الأمان على حسابات المستخدمين، وسيجعل اختراق الحسابات أمراً أكثر صعوبة.

وعلى الرغم من أن عملية الطرح محدودة جداً في الوقت الراهن، إلا أن من المتوقّع وصول نظام التحقق إلى جميع المستخدمين عاجلاً وليس آجلاً. وتبدو طريقة التحقق نفسها، وكأنها عملية مباشرة، فما على المستخدم سوى كتابة بريده الإلكتروني، وانتظار التحقّق في صندوق الوارد.

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