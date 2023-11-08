أمازون تشكل فريقًا جديدًا لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الطموح أوليمبوس

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستثمر أمازون الملايين في تدريب نموذج لغة كبير طموح (LLMs)، على أمل أن تتمكن من منافسة أفضل النماذج من OpenAI وAlphabet، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر لرويترز.
وقال الأشخاص إن النموذج، الذي يحمل الاسم الرمزي " أوليمبوس" "Olympus"، يحتوي على 2 تريليون معلمة، مما قد يجعله أحد أكبر النماذج التي يتم تدريبها. يُقال إن نماذج GPT-4 الخاصة بشركة OpenAI، وهي واحدة من أفضل النماذج المتاحة، تحتوي على تريليون معلمة.
وتحدث الأشخاص بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن تفاصيل المشروع لم تعلن بعد.
ورفضت أمازون التعليق. ذكرت المعلومات عن اسم المشروع يوم الثلاثاء.
يقود الفريق روهيت براساد، الرئيس السابق لشركة Alexa، والذي يقدم تقاريره الآن مباشرة إلى الرئيس التنفيذي آندي جاسي. بصفته كبير علماء الذكاء الاصطناعي العام (AI) في أمازون، جمع براساد الباحثين الذين كانوا يعملون في Alexa AI وفريق أمازون العلمي معًا للعمل على نماذج التدريب.
قامت أمازون بالفعل بتدريب نماذج أصغر مثل تيتان. كما دخلت في شراكة مع الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل Anthropic وAI21 Labs، لتقدمها لمستخدمي Amazon Web Services (AWS).
قالت المصادر إن أمازون تعتقد أن وجود نماذج محلية يمكن أن يجعل عروضها أكثر جاذبية على AWS، حيث يرغب عملاء المؤسسات في الوصول إلى النماذج عالية الأداء.
LLMs هي التكنولوجيا الأساسية لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تتعلم من مجموعات البيانات الضخمة لتوليد استجابات شبيهة بالبشر.
يعد تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الأكبر حجمًا أكثر تكلفة نظرًا لحجم الطاقة الحاسوبية المطلوبة. في أبريل، قال المسؤولون التنفيذيون في أمازون إن الشركة ستزيد الاستثمار في LLMs والذكاء الاصطناعي التوليدي مع تقليص عمليات التوصيل والنقل في أعمال البيع بالتجزئة.
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