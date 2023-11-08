أمازون تشكل فريقًا جديدًا لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الطموح أوليمبوس

تستثمر أمازون الملايين في تدريب نموذج لغة كبير طموح (LLMs)، على أمل أن تتمكن من منافسة أفضل النماذج من OpenAI وAlphabet، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر لرويترز.

وقال الأشخاص إن النموذج، الذي يحمل الاسم الرمزي " أوليمبوس" "Olympus"، يحتوي على 2 تريليون معلمة، مما قد يجعله أحد أكبر النماذج التي يتم تدريبها. يُقال إن نماذج GPT-4 الخاصة بشركة OpenAI، وهي واحدة من أفضل النماذج المتاحة، تحتوي على تريليون معلمة.

وتحدث الأشخاص بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن تفاصيل المشروع لم تعلن بعد.

ورفضت أمازون التعليق. ذكرت المعلومات عن اسم المشروع يوم الثلاثاء.

يقود الفريق روهيت براساد، الرئيس السابق لشركة Alexa، والذي يقدم تقاريره الآن مباشرة إلى الرئيس التنفيذي آندي جاسي. بصفته كبير علماء الذكاء الاصطناعي العام (AI) في أمازون، جمع براساد الباحثين الذين كانوا يعملون في Alexa AI وفريق أمازون العلمي معًا للعمل على نماذج التدريب.

قامت أمازون بالفعل بتدريب نماذج أصغر مثل تيتان. كما دخلت في شراكة مع الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل Anthropic وAI21 Labs، لتقدمها لمستخدمي Amazon Web Services (AWS).

قالت المصادر إن أمازون تعتقد أن وجود نماذج محلية يمكن أن يجعل عروضها أكثر جاذبية على AWS، حيث يرغب عملاء المؤسسات في الوصول إلى النماذج عالية الأداء.

LLMs هي التكنولوجيا الأساسية لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تتعلم من مجموعات البيانات الضخمة لتوليد استجابات شبيهة بالبشر.

يعد تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الأكبر حجمًا أكثر تكلفة نظرًا لحجم الطاقة الحاسوبية المطلوبة. في أبريل، قال المسؤولون التنفيذيون في أمازون إن الشركة ستزيد الاستثمار في LLMs والذكاء الاصطناعي التوليدي مع تقليص عمليات التوصيل والنقل في أعمال البيع بالتجزئة.

