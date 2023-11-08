«يونيسيف»: أكبر أزمة نزوح أطفال بالعالم في السودان

اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بعد مرور 200 يوم على الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منتصف أبريل الماضي، أن البلد يعيش ((أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم)). ودعت (يونيسيف) إلى مضاعفة التزام المجتمع الدولي، وطرفي النزاع، بمعالجة محنة ملايين الأطفال والأسر.

وأفادت المنظمة، في بيان، أمس، بأن 3 ملايين طفل فروا من العنف، معظمهم داخل السودان، بحثاً عن الأمان، والغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية. ونوّهت إلى أن مئات الآلاف من الأسر، لجأت إلى مخيمات مؤقتة، مترامية الأطراف في الدول المجاورة.

وذكرت (يونيسيف) أن حوالي 14 مليون طفل في السودان بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، إذ يعيش العديد منهم في حالة من الخوف الدائم ((من التعرض للقتل، أو الإصابة، أو التجنيد، أو الاستخدام من قبل الجهات المسلحة)).

وأوضح البيان الأممي أن هناك 19 مليون طفل في السودان غير قادرين على العودة إلى الفصول الدراسية، محذراً في الوقت ذاته، من أن التهديد المتمثل في الأمراض الفتاكة، مثل: الكوليرا، وحمى الضنك، والحصبة، والملاريا، آخذ في الارتفاع مع اتساع نطاق تفشي الأمراض بالفعل.

في الأثناء، أعلنت السعودية والولايات المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، أمس، عدم تمكن الطرفين (المتحاربين في السودان) من الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال الجولة الأولى لمحادثات جدة.

وتركز محادثات جدة على موضوعات محددة؛ لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف لإطلاق النار، تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات، بحسب ما أوردت وكالة الانباء السعودية (واس).

يُشار إلى أن إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان (11 مايو 2023)، يشدد على التزام الجيش و((الدعم السريع)) بـ((الانخراط في آلية إنسانية مشتركة بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية، وتحديد جهات اتصال لتسهيل مرور وعبور العاملين في المجال الإنساني والمساعدات)).

ميدانياً، شهد السودان، اشتباكات عنيفة بين الجيش و((الدعم السريع))، في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وقال شهود إن منطقة أم كدادة، شرقي مدينة الفاشر، تشهد موجة نزوح كبيرة وسط المدنيين بعد هجوم ((الدعم السريع)) على قوات الجيش هناك.

ونزحت أعداد كبيرة من المدنيين إلى أم كدادة من مناطق مختلفة من إقليم دارفور عقب تصاعد وتيرة القتال بين الطرفين في نيالا، وزالنجي، والجنينة.

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