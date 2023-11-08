الإمارات تدعو لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والعاملين بالمجال الإنساني في غزة

شددت دولة الإمارات على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة التي تشهد قصفاً جوياً إسرائيلياً غير مسبوق، مستنكرة شن هجمات على العاملين والمدنيين، ومرافق تابعة للأمم المتحدة، مجددة دعوتها لوقف إطلاق النار.

وفي بيان للدولة أمام المناقشة العامة للجنة الرابعة حول ((وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى))، نشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس، عبّر الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار دبلوماسي، عن تقدير الدولة وامتنانها العميق للتضحيات التي يقدمها موظفو (أونروا) خلال تأدية مهامهم النبيلة في هذه الظروف الصعبة، وقدم تعازي الإمارات إزاء مقتل 89 شخصاً من الوكالة منذ اندلاع الحرب، وهو أكبر عدد يقتل من موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في نزاع خلال هذه الفترة القصيرة. وعبّر البيان عن خالص تعازي الإمارات للشعب الفلسطيني جراء مقتل قرابة 10 آلاف فلسطيني، 70 % منهم نساء وأطفال.

وقال البيان: ((يؤسفنا منع إدخال المواد الغذائية عن شعب بات يتضور جوعاً، وغيرها من المواد الأساسية، منها: المساعدات الطبية، باستثناء بعض شحنات المعونة القليلة، ما تسبب بانهيار القطاع الصحي، وتدهور الأوضاع الإنسانية إلى مستويات كارثية، في وقت قطعت الاتصالات عن قطاع غزة للمرة الثالثة خلال 10 أيام، الأمر الذي يتسبب بتعتيم إعلامي، يمنع السكان من التواصل مع الطواقم الطبية، ويعرقل عمل الجهات الإنسانية، والصحية، من الاستجابة للأوضاع على الأرض)).

وجدد البيان الدعوة إلى الوقف الفوري للحرب؛ حقناً للدماء، ومنع توسع رقعة النزاع في المنطقة، مع ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على نحو عاجل، وآمن، ومستدام، دون عوائق. وتابع بيان الدولة: أصبح الدور المهم لـ ((أونروا)) في مساعدة ودعم لاجئي فلسطين، ملحاً الآن أكثر من أي وقت مضى، في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، التي تشهد تصاعداً حاداً في العنف، قتل على إثره 136 فلسطينياً، إلى جانب الجهود المهمة للوكالة في الأردن ولبنان وسوريا، الأمر الذي يقتضي من المجتمع الدولي مواصلة الدعم لها.

وأكمل: انطلاقاً من نهج الإمارات الثابت، القائم على مبادئ الإنسانية، قدمت منذ وقت اندلاع الحرب في غزة 20 مليون دولار للوكالة؛ لدعم استجابتها الإنسانية للمتضررين، إلى جانب تقديم 35 مليون دولار لها العام الجاري؛ لمساعدتها على الاستجابة لاحتياجات الفلسطينيين.

وتابع: وجهت القيادة الرشيدة للإمارات، أخيراً، بإطلاق عملية إنسانية باسم (الفارس الشهم 3)؛ لدعم الشعب الفلسطيني، والتوجيه بمبادرة لعلاج 1000 طفل من غزة في مستشفيات الدولة، إلى جانب إطلاق حملة (تراحم من أجل غزة)؛ لدعم المتضررين، مع إنشاء جسر جوي، نقل حتى الآن 200 طن من مساعدات الإمارات والأمم المتحدة إلى مصر، تجهيزاً لنقلها لغزة.

كما أكد البيان موقف دولة الإمارات، الراسخ، والتاريخي، والإنساني، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين، يضمن حقهم في العودة.

جهود الإمارات

إلى ذلك، شددت السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، والمندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن هجمات إسرائيل المستمرة على الأعيان المدنية في غزة، على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية، معربةً عن قلقها إزاء الثغرات القائمة نظراً لحجم الاحتياجات على الأرض.

وفي بيان حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، أكدت مريم السركال ملحق دبلوماسي، أن غزة تعاني حالياً من حربٍ دامية يعاني ويلاتها المدنيون، مضيفة: إن العامين الماضيين كانا الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ قرابة عقدين، وهذا إلى جانب الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى.

وأشار البيان إلى أن استمرار الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني يقوّض جهود السلام وحل الدولتين ويطيل أمد هذا النزاع، فضلاً عن تسببه في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد دولة الإمارات على ضرورة خفض التصعيد الراهن، وفي مقدمته القصف الإسرائيلي المستمر على غزة، وفرض حصار كامل على القطاع، في ظل النقص الحاد في مقومات الحياة الأساسية من مياه وطعام، وانهيار القطاع الصحي، وقطع الكهرباء والوقود عن القطاع، وفي ظل عدم وجود مكان آمن، بعد استهداف مخيمات اللاجئين والمدارس، والمساجد، والكنائس، والمستشفيات ومرافق الأمم المتحدة.

وجددت الإمارات في بيانها المطالبة بالوقف الفوري لهذه الحرب وسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية وضمان إدخال المساعدات الإنسانية. وأعربت عن بالغ قلقها إزاء استمرار عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية ومصادرة أراضيهم، محذرة من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بشكلٍ قسري، ما قد يؤدي إلى نكبة جديدة.

وشددت كذلك على ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن توقف اعتداءاتها على المدن والقرى الفلسطينية، وأن تَكُف عن بناء وتوسيع المستوطنات. ونجدد التأكيد على ضرورة وقف عنف المستوطنين، واتخاذ إجراءات عاجلة خاصة خلال موسم قطف الزيتون في فلسطين الذي يشهد عادةً تصاعد هجمات المستوطنين.

كما شدد بيان الدولة على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، واحترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف في المدينة، وتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى من الاقتحامات المتواصلة من قبل المتطرفين، وأعضاء في الحكومة الإسرائيلية.

وأكد البيان أهمية مضاعفة الجهود لإعادة خلق أفق سياسي، يمهد الطريق نحو استئناف عملية مفاوضات جدية، تفضي إلى حل الدولتين.

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