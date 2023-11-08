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تفاهم بين «دبي القضائي» و «التحكيم الدولي لتسوية المنازعات»

11/8/2023 2:19:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّع معهد دبي القضائي، ومركز دبي للتحكيم الدولي، مذكرة تفاهم تسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لحل المنازعات.

حيث يسعى الطرفان لتطوير قطاع تسوية المنازعات، وبناء القدرات الوطنية في مجال التحكيم، وزيادة الوعي المجتمعي بالتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات.

وقالت القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي، المديرة العامة لمعهد دبي القضائي: تتجسد رؤية المعهد تجاه تعزيز الشراكات الاستراتيجية، من أجل تبادل الخبرات والتجارب العالمية في التدريب والتطوير القضائي.

وأعربت عن سرورها بالتعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي، والتشارك معه بالرؤية الرامية إلى تحقيق أعلى معايير التميز والجودة في تقديم الخدمات ذات الصلة.

من جهتها، أفادت جهاد كاظم المديرة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي، بأن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة نحو تحقيق إحدى الركائز الاستراتيجية للمركز، والتي تهدف إلى رفع المستوى المهني وتطوير قطاع التحكيم في المنطقة.

وتشمل مجالات التعاون، عقد برامج تدريبية، توفير قاعات لجلسات التحكيم، تنظيم محاضرات وندوات مشتركة وسيتم تبادل البحوث والأعمال العلمية.

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