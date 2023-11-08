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محمد الشرقي: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات محطة تستعرض مسيرة الإنجازات

11/8/2023 2:19:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan) أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات محطة هامة لاستعراض مسيرة الإنجازات والطموحات الرائدة لدولة الإمارات على المستويات كافة وحدث استراتيجي لتحديد الأولويات وصياغة القرارات وعرض مستجدات الخطط في المراحل المقبلة في جميع القطاعات الحيوية. توحيد الجهود جاء ذلك خلال حضور سموه، الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بدورتها للعام 2023 في العاصمة أبوظبي. ونوّه سمو ولي عهد الفجيرة، إلى أهمية المحاور والمواضيع التي تناقشها جلسات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات هذا العام، بمشاركة مؤسسات الحكومة الاتحادية والجهات المحلية وصناع القرار والمسؤولين عبر توحيد الجهود والتنسيق الفعال ومشاركة الرؤى، وطرح أهم القضايا التي تواكب مستهدفات الخطط الوطنية في عدد من القطاعات ذات الأولوية. استشراف المستقبل وأشار سموه إلى أهمية الحدث السنوي الذي يقدم نموذجاً فريداً للعمل التكاملي والجهود الوطنية بين الأطراف كافة لإطلاق المشاريع الرائدة ومناقشة الأفكار والطموحات التي تستشرف المستقبل وتواكب التحديات والتطلعات التي تدعم ركائز العمل الوطني في جميع القطاعات الحيوية، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.

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