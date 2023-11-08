سهيل المزروعي: نستهدف إطلاق خيارات سكنية متنوعة

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، جلسة حكومية حول الإسكان ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في يومها الأول.

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن ((التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مجمعات سكنية متكاملة، بتكلفة أقل وسرعة إنجاز أكبر، هو محور مهم من محاور الرؤية المستقبلية للحكومة بخصوص قطاع الإسكان، والتي تقوم على تلبية الاحتياجات السكنية واستدامة مصادر التمويل)). جاء ذلك ضمن جلسة ترأسها معاليه بعنوان ((الإسكان...

كيف يمكن بناء مجمع سكني متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص وفي وقت قياسي؟)) ضمن أعمال اليوم الأول من ((اجتماعات حكومة الإمارات)) . وقال معاليه إن ملف الإسكان يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، وأن هذا الاهتمام يتجلى من خلال إصدار 10 آلاف قرار دعم سكني تقدمها الجهات الإسكانية سنوياً، حيث بلغت نسبة المواطنين المالكين لمسكن 90 %.

وأشار معاليه إلى أن الحكومة بصدد إطلاق المشروع التحولي ((خيارات سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص)) قائلاً: ((هي مبادرة تقوم على الاتفاق مع شركاء من القطاع الخاص لتطوير مجمعات سكنية متكاملة بأسعار مناسبة للمواطنين)).

وأوضح أن حكومة الإمارات ستستمر في إصدار تشريعات وسياسات جديدة في الإسكان، لتطوير القطاع، ووضع الأطر التنظيمية التي تحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه مع تحديد أدوار واضحة له وضمان مشاركته في تحمُّل المخاطر والمسؤوليات.

وأشار معاليه إلى أن اعتماد السياسة الإسكانية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حتى 2041، خطوة متقدمة نحو إشراك القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي الذي يمثل أولوية حكومية.

وأضاف معالي سهيل بن محمد المزروعي: ((تعد الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تلبية الاحتياجات الإسكانية استراتيجية حيوية الهدف منها تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة المساكن وتطوير تقنيات البناء وتقديم حلول معمارية مبتكرة، ذلك أن توفير الخبرات السكنية للمواطنين دعامة رئيسية من دعامات خطتنا الإسكانية للخمسين عاماً المقبلة)).

تطوير مجمعات سكنية متكاملة للمواطنين بتكلفة أقل وفي مدة إنجاز أسرع

التعاون مع القطاع الخاص محور أساسي في رؤيتنا المستقبلية للإسكان

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