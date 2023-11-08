ثاني الزيودي: الإمارات تستهدف اتفاقيات اقتصادية مع 27 دولة وتكتلاً بحلول 2031

قال معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات تتمتع بمكانة مرموقة عالمياً في التجارة الخارجية، وتعد مركزاً ريادياً دولياً للتجارة الخارجية غير النفطية، محققة نمواً قياسياً في السنوات الماضية.

وأكد معاليه، في استعراضه تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني، في جلسة ((ما تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني؟)).

أنّ دولة الإمارات تطمح إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً، بما يشمل 103 دول، تمثل حصتها ما يصل إلى 95 % من مجمل التجارة العالمية، ما سيكون له أثر إيجابي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة في سنة 2031 بما قيمته 41.71 مليار دولار، ليصل مقدار الزيادة في الصادرات إلى 100.25 مليار دولار وبنسبة 33% نمواً.

وأشار معاليه، إلى أن دولة الإمارات تجري محادثات مع كل من كولومبيا وكوستاريكا وتشيلي وكينيا وأوكرانيا وتايلاند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام، وميركوسور، وماليزيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لإبرام شراكات اقتصادية، وتخطط لإبرام 15 شراكة أخرى مع 15 دولة.

ريادة

وأشار معاليه، إلى أن أولى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، التي عُقدت مع الهند، حققت نتائج إيجابية فورية عقب دخولها حيز التنفيذ، إذ تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 54.8 مليار دولار في عام واحد، فيما تبلغ قيمة التجارة الثنائية التي تستهدف الاتفاقية تحقيقها 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام.

وهو ما يؤثر إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في السنوات المقبلة وصولاً إلى سنة 2031، بأكثر من 2.5 %، وبما قيمته 13 مليار دولار، ليرتفع مجمل التبادل التجاري بين البلدين في سنة 2031، إلى 128 مليار دولار.

مزايا تنافسية

وقال معاليه، إن دولة الإمارات خامس أكبر دول العالم في إعادة التصدير، إذ يسهم هذا القطاع بنسبة 6.6 % في الناتج المحلي، ويوفر نحو مليون وظيفة، وتبلغ القيمة الإجمالية لقطاع التصدير 614.6 مليار درهم، ونسبة إسهامه في مجمل التجارة غير النفطية للدولة 28 % في سنة 2022.

وأكد معاليه، أن المستهدف مضاعفة قطاع إعادة التصدير لترتفع قيمته المضافة في الناتج المحلي 3.5 أضعاف التأثير الحالي، لتكون الزيادة المتوقعة في الوظائف 600 ألف وظيفة، وستركز الاستراتيجية المستهدفة لإعادة التصدير على قطاعات ومناطق جغرافية عبر تحديد الأسواق ذات الإمكانات العالية غير المستغلة، وأسواق ذات نمو مرتفع.

وأشار معاليه، إلى أهمية استضافة الإمارات ورئاستها المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في سنة 2024، والذي ستسهم فيه في قيادة الجهود الدولية لصوغ الحوار العالمي في أبرز القضايا التجارية العالمية.

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