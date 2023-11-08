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عمار النعيمي: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات ملتقى للأفكار ومحطة لتقييم الأداء

11/8/2023 2:19:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan) أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات ملتقى جامع للأفكار والطموحات والمشاريع والمبادرات والبرامج الوطنية والخطط، ومحطة لتقييم الأداء تتكامل فيها الجهود المحلية والاتحادية، وتتوحد فيها الطاقات، وتتجسد روح الفريق الواحد، وخريطة ترسم مستقبل الدولة وتعزز مكانتها العالمية ومسيرتها التنموية نحو المئوية، وفق توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة. جاء ذلك في حضور سموه أمس الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الجديدة لسنة 2023. وقال سموه إن الاجتماعات السنوية تجربة إماراتية رائدة وفريدة تزداد رسوخاً منذ انطلاقتها في سنة 2017 وظلت مواكبة لمسيرتنا التنموية وحاضرنا بكل احتياجاته ومتغيراته ومستقبلنا بتحدياته ورهاناته وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071. وأضاف سمو ولي عهد عجمان إن هذه الاجتماعات التي تضم الوزارات والهيئات الاتحادية والمجالس التنفيذية والدوائر المحلية وأهم 500 شخصية حكومية في الدولة، منصة جامعة لمتابعة ومناقشات الموضوعات الاستراتيجية وتقييم المشاريع الوطنية والتنموية، وإطلاق المبادرات، وترسيخ العمل الحكومي المشترك المحلي والاتحادي، وفق مبادئ الخمسين لدولتنا. وأشار سموه إلى أن العمل الحكومي يحظى باهتمام كبير ودعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة التي رسّخت التنسيق والتكامل والتعاون بين الاتحادي والمحلي في مختلف المجالات والقطاعات وأثمر ذلك تقديم نموذج فريد في التنمية الشاملة والمستدامة عزز من مكانة دولتنا في مؤشرات التنافسية العالمية.

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