منصور بن زايد: الإمارات تضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة أولوياتها

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ((حفظه الله))، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ((رعاه الله))، تضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة أولوياتها، وتحرص على توفير سُبل الدعم كافة للملفات والقطاعات الحيوية لتكون ركيزة أساسية لرقي المجتمع وتقدمه.

جاء ذلك في اجتماع سموه مع أمناء المجالس التنفيذية لإمارات الدولة، بحضور معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي مريم الحمادي، وزيرة دولة، الأمينة العامة لمجلس الوزراء، وراشد سعيد العامري، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الشؤون الحكومية، والذي جاء ضمن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وبمشاركة أكثر من 500 شخصية حكومية على المستويين الاتحادي والمحلي.

تعاون مشترك

وأكد سموه أهمية تعزيز العمل والتعاون المشترك بين المجالس التنفيذية في إمارات الدولة كافة لتسريع وتيرة النمو في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وتنسيق الجهود الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي لتحقيق المستهدفات الوطنية.

وناقش الاجتماع، مجموعة من المحاور المهمة وأبرزها ملف التوطين الذي يأتي في صدارة اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة، كأساس راسخ لعملية التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة التنافسية إقليمياً وعالمياً، إذ حقق هذا الملف نتائج مهمة في عدد ونوع وظائف المواطنين في القطاع الخاص، وشكّل برنامج ((نافس)) قوّة دافعة لتطوير منظومة الاقتصاد الوطني بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ووفر البرنامج مزايا وآليات ناجحة لتشجيع المواطنين الإماراتيين على العمل في القطاع الخاص.

وناقش الاجتماع، مجموعة من الوسائل والآليات الكفيلة بدعم جهود وبرامج ((نافس)) ووزارة الموارد البشرية والتوطين، لتسريع تحقيق مستهدفات التوطين، كما تم الاطلاع على أبرز مخرجات البرنامج.

وناقش الاجتماع، أهمية رفع مستوى التنسيق الاتحادي والمحلي، لتعزيز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً، والعمل على الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية بالدولة، بما يسمح باستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

تطوير استراتيجيات

وناقش المجتمعون أيضاً، ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية متكاملة لتطوير المشهد الاستثماري في الدولة، بالاعتماد على المقومات الكبيرة والمكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات، كونها واحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في المنطقة والعالم، إذ بلغت التدفقات في العام 2022 أرقاماً قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة بقيمة 23 مليار دولار.

وبزيادة قدرها 10 % مقارنة بسنة 2021، وهو أعلى رقم تسجله الدولة في عام واحد على الإطلاق. وعلى صعيد البنية التشريعية، ناقش المجتمعون، سبل استكمال برنامج تحديث المنظومة التشريعية في الدولة، ورفدها بقوانين تلبي متطلبات المرحلتين الحالية والقادمة، لاسيما في ظل المتغيرات السريعة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية، وبروز قطاعات جديدة تحتاج إلى تأطير قانوني يمكن من الاستفادة من المقومات الكبيرة لقطاعات اقتصاد المستقبل.

دعم مراكز

وناقش الاجتماع، سبل دعم مراكز الإحصاء الوطنية والمحلية، لضمان توفير البيانات الخاصة بالقطاعات المختلفة على مستوى كل إمارة، بما يسهم في استمرار التنمية المستدامة، ودعم اتخاذ القرار على المستويين الاتحادي والمحلي، بالاعتماد على بيانات وأرقام إحصائية دقيقة وموثوق بها.

وفي ختام اجتماع أمناء المجالس التنفيذية، أكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق في السياسات والتشريعات والإجراءات والأنظمة الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، واستمرار الزخم في مختلف القطاعات الاقتصادية.

سموه:

نحرص على توفير سُبل الدعم للملفات والقطاعات الحيوية لتكون ركيزة أساسية لرقي المجتمع وتقدمه

نهدف إلى تسريع وتيرة النمو في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية

أبرز مستهدفات الاجتماع:

تعزيز التنسيق بين المجالس التنفيذية في إمارات الدولة كافة في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية

حشد الجهود لدعم ملف التوطين وتحقيق مستهدفاته للمرحلة المقبلة

تعزيز الهوية الوطنية ودعم جاذبية البيئة الاستثمارية عبر تطوير استراتيجيات وطنية متكاملة

استكمال برنامج تحديث المنظومة التشريعية ورفدها بقوانين تلبي متطلبات المستقبل

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