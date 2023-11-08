الأسهم الأمريكية «حائرة» بين «التكنولوجيا» و«الطاقة»

شهدت مؤشرات وول ستريت، أمس، تداولات هادئة، مع تراجع التفاؤل بشأن الخفض المحتمل لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي العام المقبل، بينما يترقب المستثمرون المزيد من التعليقات من مسؤولي البنك المركزي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 80 نقطة أو 0.26%، بينما زاد ستاندرد آند بورز 500 نحو 16 نقطة، أو 0.38%، وربح المؤشر ناسداك المجمع 37.01 نقطة أو 0.27 بالمئة.

وشهدت وول ستريت ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، وتراجع أسهم شركات الطاقة، حيث ارتفعت أسهم التكنولوجيا مع تراجع العوائد، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 7 نقاط أساس عند 4.595%. ومن بين الرابحين البارزين شركتا مايكروسوفت وأمازون بنحو 1% لكل منهما.

وكانت أسهم الطاقة والمواد من بين أكبر المتراجعين، وهبط قطاع الطاقة 2.3%. وكانت EQT Corp وAPA Corp أكبر الخاسرين، حيث انخفض كل منهما بأكثر من 4%، وانخفض سهم شلمبرجير بنسبة 3%.

وقال أندرو سليمون، العضو المنتدب في مورجان ستانلي لإدارة الاستثمارات: ((أعتقد أن السوق يستجيب لانخفاض العائدات))، مشيراً إلى أن تلك التحركات أسهمت أيضاً في ارتفاع الأسبوع الماضي. وأضاف: ((يمكننا أن نشهد بعض التماسك بسبب مثل هذه الحركة القوية الأسبوع الماضي، لكن مؤشر ستاندرد آند بورز يبلغ 4370 نقطة فقط، لذلك ما زلت أعتقد أن هناك اتجاهاً صعودياً جيداً حتى نهاية العام)).

أوروبا

وتراجعت الأسهم الأوروبية، إذ محت مكاسب قطاع الخدمات المالية أثر تراجع أسهم الطاقة، في حين قفز سهم شركة ووتشز أوف سويتزرلاند إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، بعد نتائج قوية. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.16% وقادت أسهم شركات الطاقة خسائر القطاعات، وهبطت 1.2 في المئة، مقتفية أثر أسعار النفط الخام، التي تراجعت بأكثر من واحد في المئة. وقفز سهم ووتشز أوف سويتزرلاند 12.2% إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بدعم من توقعات بصعود أرباحها السنوية بأكثر من الضعف بحلول 2028.

وتكبدت مجموعة يو.بي.إس جروب خسارة قدرها 785 مليون دولار في الربع الثالث، إلا أنها أشارت إلى استقرار أعمالها الأساسية لإدارة الثروات، وارتفع سهمها 4.3%، مما دعم صعود مؤشر قطاع الخدمات المالية بواحد في المئة.

اليابان

تراجع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من واحد في المئة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات، إذ باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح، بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة، في حين أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الليلة الماضية إلى تحول في المعنويات، وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 1.34 في المئة إلى 32271.82 نقطة.

وكان المؤشر قد أغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر في الجلسة السابقة، بعد أن ربح 6.5 في المئة في أربع جلسات، وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً منخفضاً 1.17 في المئة عند 2332.91 نقطة. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الليلة الماضية مع تزايد حذر المستثمرين حيال العطاءات الكبيرة للأوراق المالية والسندات في الأسبوع، والتي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك طلب كافٍ على الديون الحكومية الأمريكية لدفع أسعار الفائدة للانخفاض مرة أخرى.

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