اكتمال اندماج «إي دي سي كوربوريشن» و«المتحدة للطباعة»

أعلنت شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع ((ADC))، وهي أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات تم تأسيسها بمقتضى شراكة بين ((القابضة)) (ADQ) و((شيميرا للاستثمار))، عن اكتمال صفقة اندماج الأعمال المُعلن عنها سابقاً مع شركة ((المتحدة للطباعة والنشر)) ذات الملكية الفردية المحدودة ((UPP)) بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

يمثل إكمال الصفقة أول صفقة اندماج ناجح لشركة استحواذ ذات غرض خاص في المنطقة. وسيتم إدراج وتداول الأسهم الجديدة لشركة ADC، والتي تم إصدارها كجزء من صفقة الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2023.

شركة ((المتحدة للطباعة والنشر)) تعتبر من الرواد في مجال الطباعة الأمنية والطباعة التجارية التقليدية والتوزيع، ومقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي. كما أطلقت مؤخراً قطاع التعبئة والتغليف.

قامت إي دي سي كوربوريشن بجمع 1.1 مليار درهم من رأس المال للنمو، بما في ذلك 734 مليون درهم من صفقة الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة المعلن عنها سابقاً، تمت هذه الصفقة بمشاركة مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤهلين والمؤسسات الاستثمارية. ي

وفر هذا الرأسمال الجديد ((المتحدة للطباعة والنشر)) فرصة التمتع بوضع مالي متين يمكّنها من استغلال فرص النمو العضوي وغير العضوي على المستوى الإقليمي والعالمي. وتشمل هذه الفرص القطاعات الواعدة في مجال الطباعة والتعبئة والتغليف الأمنية، حيث من المتوقع أن تستفيد من النمو المنتظم وظروف القطاع المواتية.

واضطلعت شركة ((إنترناشيونال سيكيوريتيز)) بدور وكيل الاكتتاب الرئيسي، فيما قام بنك أبوظبي الأول بدور البنك المستلم الرئيسي لصفقة الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة.

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