خبراء التوظيف عبر الإنترنت ينتهجون أسلوباً أعمق للبحث عن الكوادر

تمر مواقع التوظيف بطور من التحول إلى منصات لمطابقة الوظائف المناسبة، باستخدام بيانات أعضائها للمساعدة في منح المرشحين والقائمين على التوظيف، سيطرة أكبر على عمليات البحث الخاصة بهم.

وتستقبل منصة البحث عن الوظائف ((إنديد))، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة، 350 مليون زائر شهرياً، كما تشير تقارير ((لينكد إن))، أكبر شبكة مهنية في العالم، إلى أن 62 مليوناً من مستخدميها المسجلين، والذين يزيد عددهم على 950 مليوناً، يزورون صفحات الوظائف الخاصة بها كل أسبوع. وتهيمن هذه المواقع على سوق التوظيف عبر الإنترنت، وهي الآن تطبق الذكاء الاصطناعي لفحص ثروة من بيانات المستخدمين المتوفرة لديها في محاولة لتحسين تجربة البحث عن المرشحين.

وتقوم ((لينكد إن)) باستخدام الذكاء الاصطناعي لفهم القصد من وراء استعلام البحث الخاص بكل مستخدم بشكل أفضل. ويقول هاري سرينيفاسان، نائب رئيس المنتجات في شركة ((لينكد إن))، إن الكثير مما يقومون به هو ما يسميه بيانات النية وراء الملف الشخصي، وفيه تحاول المنصة التنبؤ بالشركات أو الوظائف التي قد يهتم بها المرشحون، بخلاف تلك التي يبحثون عنها بشكل علني، وكذلك تستخدم شركة إنديد بيانات، أعضائها بطريقة مماثلة.

وقال راج موخيرجي، نائب الرئيس التنفيذي المختص بأصحاب الأعمال في ((إنديد))، إن شركته تستخرج معلومات مرتبة من السيرة الذاتية والأوصاف الوظيفية، مشيراً إلى أن الباحثين عن عمل وأصحاب العمل يشاركون الكثير من المعلومات حول مهاراتهم وتفضيلاتهم، وأنهم يحصلون على إشارات عن النوايا والسلوك، وبيانات من رسائل متبادلة، و12 مليون طلب مقابلة.

ومن خلال تحديد نية المستخدم ومطابقة مهاراته مع الأدوار بشكل أفضل، تهدف المنصة إلى عرض الوظائف الشاغرة التي ربما فاتت الباحثين عن عمل.

وقال سام فرانكلين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أوتا للتوظيف لقطاع التكنولوجيا ومقرها لندن، إن نموذج التوفيق بين الوظائف يمنح المرشحين سيطرة أكبر، وبالإضافة إلى سيرهم الذاتية، يمكن للباحثين عن عمل إدخال مهاراتهم وتفضيلاتهم، مثل توقعات الرواتب وأنماط العمل والقيم، ليتم بعد ذلك استخدام نقاط البيانات لمطابقة المرشحين بمجموعة مختارة من الوظائف، والتي يقول فرانكلين إنها تكون أكثر ملاءمة، حيث إن النموذج يدعم الباحثين عن عمل، ويدعم موضوعات مثل التنوع والشمول.

ويضيف فرانكلين، أنّ إدراك المرشحين للعلامة التجارية لصاحب العمل أصبح ذا أهمية متزايدة، لذلك، لكل إعلان وظيفة، يكتب هو أو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات، ثيو مارجوليوس، ((تعليق من أوتا))، وهو نظرة عامة على صاحب العمل الذي يقوم بالتوظيف.

وتتضمن التفاصيل المدرجة ملاحظات حول أوقات استجابة صاحب العمل، وإقرارات الموظفين، وجولات التمويل، ومبادرات التنوع والشمول.

ويستعرض المؤثرون والرؤساء التنفيذيون، علاماتهم التجارية من خلال منصة ((لينكد إن)). ويتفق مارك تشافي، الرئيس التنفيذي لشركة ((هاك جوب))، وهي مجمع وظائف آخر يركز على التكنولوجيا في المملكة المتحدة، في الرأي بأن سمعة الشركة ذات أهمية متزايدة لدى المرشحين.

ويمكن للباحثين عن عمل الذين قاموا بالتسجيل في ((هاك جوب)) متابعة الشركات، كما يفعلون على ((لينكد إن))، وعرض المحتوى الذي ينشرونه، ولكن الشركات هي التي تتواصل مع المرشحين المحتملين بشأن الوظيفة.

ويرى تشافي، أنّها طريقة لتغيير ديناميكية التفاعل، حيث يمكن للمرشح أن يُظهر اهتماماً بمؤسسة ما، ولكن لا يتقدم بالضرورة بطلب للحصول على وظيفة فيها، فهي فقط تتيح الفرصة لصاحب العمل مشاركة الأحداث والبودكاست والمحتوى لتشجيع هذا المرشح.

ويتم فحص مرشحي ((هاك جوب))، الذين يشيرون إلى تفضيلاتهم في مجالات مثل الراتب والقطاع، قبل أن تظهر بياناتهم لأصحاب الأعمال، ما يعني أن الشركات لا ترى سوى المرشحين المناسبين، كما يقول تشافي، فيما يتم التواصل مع الباحثين عن عمل فقط من قبل الشركات التي تلبي توقعاتهم مثلاً في مجال التكنولوجيا، والموقع، والسياسة الخاصة بنظام العمل المختلط.

ويضيف أن 90% من المرشحين يستجيبون للتواصل الأولي مع مسؤولي التوظيف في غضون سبعة أيام. وعلى عكس منصات مثل ((لينكد إن))، تفرض ((هاك جوب)) رسوم اشتراك على العملاء.

ويقول شافي، إن مستوى تفاعل المرشحين الخاص به يمكن العملاء من تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، مقارنة بالرسوم التي تفرضها وكالات التوظيف التقليدية. وإلى جانب البحث الذاتي، تسمح ((لينكد إن))، و((إنديد)) و((أوتا)) أيضاً لمسؤولي التوظيف بالاتصال بالمرشحين الذين لا يبحثون فعلياً عن وظيفة في الوقت الحالي.

فضلاً عن ذلك، تضيف ((لينكد إن)) أداة للذكاء الاصطناعي ستسمح لمسؤولي التوظيف بإجراء عمليات البحث باستخدام مدخلات ((اللغة الطبيعية))، مثل ((أريد محلل بيانات مقيم في لندن)). ويقول سرينيفاسان، إن هذه الخاصية أكثر تلقائية بكثير، حيث يمكنهم البدء في اقتراح شركات أو أشياء لم تسمع عنها من قبل، ولكن المهارات أصبحت عنصراً متزايد الأهمية في عمليات البحث والاختيار للمرشحين والقائمين بالتوظيف على حد سواء.

وأوضح سرينيفاسان، أن أعضاء ((لينكد إن)) أضافوا أكثر من 500 مليون مهارة إلى ملفاتهم الشخصية على مدار الـ 12 شهراً الماضية، وإنه يتم توظيف الأشخاص استناداً إلى مهاراتهم بصورة أكبر. وأضاف أنهم استقبلوا مئات الملايين الذين أضافوا إثباتات على تمتعهم بالمهارات إلى ملفهم الشخصي، وهم يرون أن 40 % من مسؤولي التوظيف يأتون الآن وقد حددوا المهارات التي يحتاجونها.

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