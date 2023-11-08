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«دبي الإسلامي» يعزز جهوده لتمكين التثقيف المالي لـ4000 طالب

11/8/2023 2:19:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن بنك دبي الإسلامي عن خطوات كبيرة، في إطار جهوده لتعزيز التثقيف المالي لدى اليافعين، من خلال ملتقاه المبتكر للتمكين المالي للشباب، والذي يعد مبادرة رائدة، تهدف إلى تزويد الشباب بمعلومات وموارد قيمة، تساعدهم على أن يصبحوا أكثر خبرة في المجال المالي.

وبالشراكة مع شركة كيه إف آي جلوبال، خلال الحملتين الماضيتين، تمكن بنك دبي الإسلامي من التعاون المثمر مع نحو 50 مدرسة، وترك أثراً إيجابياً كبيراً على ما يقارب 4000 طالب. صممت المبادرة بهدف تعزيز الثقافة المالية، وتزويد الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح المالي.

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: ((يعد ملتقى التمكين المالي للشباب خطوة مهمة في سياق التزام بنك دبي الإسلامي الراسخ بتمكين الشباب، مؤكداً التزام البنك بدعم أجندة الاستدامة، ويجمع الملتقى بين المؤسسات التعليمية والطلاب، وريادة بنك دبي الإسلامي لتسليط الضوء على أهمية الصحة المالية، وتعزيز القدرات الاستراتيجية لدى الشباب، وتؤكد ردود الفعل الإيجابية، التي شهدناها للحضور وانطباعهم عن البرنامج استثمارنا الفعال في النهوض بمبادرة التوعية المالية هذه، وذلك في إطار سعينا المستمر لبناء مستقبل مستدام ومزدهر)).

حضر الملتقى، الذي عقد في مكتبة محمد بن راشد نحو 100 من الطلاب والعمداء والمسؤولين الأكاديميين ممن يمثلون 17 مؤسسة أكاديمية وتعليمية، حيث استعرض بعض مديري المدارس والطلاب تجاربهم المختلفة من الحملات السابقة، وأهم ما تعلموه منها، وتجدر الإشارة إلى أن جهود بنك دبي الإسلامي في رعاية وتعزيز إمكانات الجيل القادم تتماشى بشكل قوي مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم وتنمية الشباب.

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