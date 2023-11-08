سوق دبي يرتفع للجلسة الثامنة بمكاسب 4.6 مليارات درهم

صعد مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الثامنة على التوالي بـ0.83% أو ما يعادل 32.75 نقطة، أمس، مسجلاً 3989.71 نقطة، عند أعلى مستوى في 3 أسابيع، وتحديداً منذ جلسة 12 أكتوبر الماضي، ليربح السوق 4.6 مليارات درهم، بدعم إعلان نتائج الشركات والبنوك القياسية في الربع الثالث لعام 2023.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 665.06 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 669.63 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم ((بي إتش إم كابيتال)) بالحد الأقصى للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 14.5%، ليتصدر ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 103.2 ملايين درهم، تعادل 31.73% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 325.3 مليون درهم، مرتفعاً 0.3%، ليغلق السهم عند 6.98 دراهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم ((بنك المشرق)) 5.2%، و((تكافل الإمارات)) 3.4%، و((العربية للطيران)) 2.3%، و((الاتحاد العقارية)) 2.1%، و((إعمار للتطوير)) 1.7%، وزاد ((الخليج للملاحة)) 1.3%، و((الإمارات دبي الوطني)) 1.1%، و((دبي الإسلامي)) 0.9%.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، عند مستوى 9551.47 نقطة، متراجعاً هامشياً بنسبة 0.007%.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 215.4 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 111.4 مليون درهم، ثم ((إي آند)) بسيولة 91.1 مليون درهم، ليغلق عند 19.82 درهماً.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم ((البنك التجاري الدولي)) بالحد الأقصى 15%، و((الشارقة للأسمنت)) 3.4%، و((حياة للتأمين)) 3.4%، و((ألفا ظبي القابضة)) 1.9%، و((أبوظبي الأول)) 1.2%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بواقع 7.6 مليارات درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.523 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.531 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.861 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و669.63 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي، و325.35 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 307.4 ملايين سهم عبر تنفيذ 20.9 ألف صفقة.

إفصاحات

أعلنت شركة سالك أن مجلس إدارتها سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 13 نوفمبر. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً الأمور الاعتيادية الأخرى للشركة.

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات أن مجلس إدارتها سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للربع الثالث من عام 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 10 نوفمبر. وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش خلال الاجتماع أيضاً مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

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