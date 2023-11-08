هل تبقى معنويات المستهلكين بمنطقة اليورو منخفضة؟

ظلت معنويات المستهلكين في منطقة اليورو قابعة في حالة كساد على مدار أغلب أوقات العامين الماضيين، ومن المستبعد أن تشير بيانات مبيعات التجزئة الأحدث التي تصدر، اليوم، إلى تغير هذا الوضع، رغم انحسار ضغوط الأسعار.

ويتوقع انخفاض حجم مبيعات التجزئة بالدول العشرين التي تتشارك في استخدام اليورو، للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، مع تعرضها لضغوط ارتفاع الفائدة وانخفاض أسعار المنازل، وتدهور التوقعات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات الوطنية التي صدرت الأسبوع الماضي، تراجع مبيعات التجزئة الألمانية 0.8% في سبتمبر على أساس شهري، ما يبدو أنه يقابل نمواً قدره 0.2% للبيانات المماثلة لكل من فرنسا وإسبانيا.

وتواصل ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي، انخفاضها منذ أغسطس، إذ أظهرت أحدث استطلاعات المفوضية الأوروبية، أن المعنويات بين الشركات في قطاع التجزئة ((انخفضت على نحو ملحوظ)) في أكتوبر. وقال هولغر شميدينغ، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف ((بيرنبرغ)) الاستثماري الألماني: ((في حين يعد قلق المستهلكين بشأن التضخم أخف وطأة مقارنة ببداية 2023، إلا أنهم صاروا أكثر قلقاً بشأن التوقعات الاقتصادية بصفة عامة)).

وتظهر بيانات منفصلة صدرت، أمس، مدى سرعة انخفاض أسعار السلع المنتجة داخل مصانع منطقة اليورو خلال سبتمبر، ما سيوفر دلائل حول مدى سرعة انحسار الضغوط التضخمية داخل الكتلة. ومن المرجح حدوث انخفاض حاد إضافي، بعد تراجع أسعار المنتجين الألمان 14.7% في سبتمبر، وكانت أسرع وتيرة سنوية على الإطلاق.

من ناحية أخرى، تتجه أنظار المستثمرين صوب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة التي تصدر الجمعة، سعياً لمؤشرات على وضع الأداء الاقتصادي تحت وطأة تكاليف الاقتراض الأعلى. ومن شأن المستجدات المفاجئة السلبية في البيانات، أن تحفز المستثمرين على تعديل توقعاتهم بشأن موعد بدء بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة، وهو أمر غير متوقع حتى منتصف 2024.

ورجح خبراء اقتصاد باستطلاع أجرته ((رويترز))، انكماش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.1% في الربع الثالث على أساس ربع سنوي. ويتوقع الخبراء كذلك انخفاضاً قدره 0.1% في سبتمبر على أساس شهري. وترى ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية لدى ((إنفستك))، أن مثل هذا الانكماش من شأنه وضع اقتصاد المملكة المتحدة في المراحل الأولى، مما يعتقد بأنه ركود طفيف، يمكن أن يمتد حتى الربع الأول من 2024.

وتعد تقديرات هورسفليد، التي تتماشى وإجماع التوقعات، أقل طفيفاً من التي اشتمل عليها تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا لشهر نوفمبر. ورجح البنك المركزي، نمواً صفرياً خلال الربع الثالث بعد نموه 0.2% في الربع الثاني.

ويتوقع البنك أيضاً، نمواً هامشياً قدره 0.1% في الربع الأخير من العام، وانعدامه في 2024. وتشير تقديرات المركزي، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الثالث من 2025 لن يتجاوز 0.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022. وأفاد بنك إنجلترا، أن النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة يتباطأ، مضيفاً: ((يعكس قدر من هذا التباطؤ تأثير تشديد السياسة النقدية الذي كان مطلوباً للتصدي للتضخم المرتفع)).

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