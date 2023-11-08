المشروعات الصغيرة لا تصلح للتنمية في الدول الفقيرة

ثقافة الحيازات الصغيرة وريادة الأعمال متناهية الصغر مسار خاطئ للحد من الفقر في أفريقيا

بإمكانك أن تطلق عليها ((ثقافة صغار الحجم)).. هي الفكرة التي تنطوي على أن المشاريع الصغيرة والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة هم العمود الفقري للاقتصادات الفقيرة، والمفتاح إلى المرونة الاجتماعية، وأفضل الآمال في القضاء على الفقر. ويتجلى هذا في التركيز على القروض والمشاريع الصغيرة، وتمويل المشروعات المجتمعية.

هذه كلها أمور جيدة، فشبكات الأمان والخدمات المصرفية عبر الهاتف وشبكات الطرق الريفية، من شأنها دعم آفاق الدخل للأكثر فقراً. وتشير بعض التقديرات، إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل %80 من الناتج الاقتصادي الأفريقي، لكن ثقافة المشروعات الصغيرة بحاجة للتصحيح، كما تحتاج أفريقيا إلى أن تكون طموحة إلى ما هو أكبر بكثير من ذلك.

وتعرف المصطلحات التنموية ((ريادة الأعمال متناهية الصغر))، في المدن بجميع نواحي القارة، بأنها قد تكون امتلاك ورشة دباغة، أو حدادة، أو مصنع لإنتاج القرميد. والأكثر ترجيحاً أنها امرأة تمر بين السيارات بينما تحمل فوق رأسها صينية تبيع منها الطعام لنخبة صغيرة من ملاك سيارات الدفع الرباعي، أو قد يكون رجلاً يمسح الأحذية، ويحمل خرقة من القماش وصندوقاً مكسوراً ونصف علبة من ورنيش الأحذية.

إن مدن القارة تعج بأناس لا يعملون بوظائف رسمية، لكن يكدون لكسب لقمة العيش. هم ناجون، يعملون لساعات طويلة في سبيل جمع أجر زهيد. وإذا كان مستقبل أفريقيا يعتمد على عملهم، فالقارة في مشكلة كبيرة بالفعل. ولا يمكن لأي قدر من سهولة الوصول إلى التمويل أن يحول مثل هذه ((الأعمال)) إلى لبنات تسهم في بناء اقتصاد حديث.

لقد قال بول كولير، مؤلف كتاب ((المليار في القاع))، عن التأثير التحويلي للأعمال المعقدة: ((تحقق الشركات معجزة إنتاجية من خلال تنظيم العمال لجني مكاسب من الحجم والتخصص)). وذكر المؤلف، أن العامل على قارعة الطريق ليس بمتخصص ولا بمنتج، وإضفاء طابع رومانسي على هذه القوى العاملة المبعثرة، بمثابة تقبل للفقر إلى أبد الدهر.

وإذا كان الكثير من الوظائف الحضرية غير منتجة إلى هذا الحد، فحري بالناس إذن المكوث في الريف.. كانت هذه وجهة النظر التي تبناها محمد بخاري، الرئيس النيجيري السابق، الذي طلب من الشباب العودة إلى المزرعة، لكن حياة أصحاب الحيازات الصغيرة ليست تلك التي يصورها توماس هاردي، بل التي تحدث عنها جون شتاينبك. وتعد الإنتاجية في ربوع القارة منخفضة للغاية، في غياب الري والسماد والبذور الحديثة أو المحاريث، وليس بإمكان المزارعين الأكثر فقراً أن ينتجوا ما يكفي من الغذاء لإطعام أسرهم على النحو المناسب، ناهيك عن الدفع بأبنائهم لارتياد المدرسة.

وتنادي أوبري هروبي، المستثمرة المخضرمة في أفريقيا، بالاستخدام المكثف للتكنولوجيا لإطلاق سراح الزراعة من براثن الكفاف. وقالت إن المزارعين الأفارقة عادة ما يزرعون ما يقل عن هكتارين وينتجون قيمة مضافة إجمالية تبلغ نحو 2.000 دولار، أي واحد على خمسين مما ينتجه المزارع الأمريكي في المتوسط. ونوهت إلى أن فكرة المزارعين مالكي الحيازات الصغيرة مدمرة، مثلها مثل فكر رواد المشاريع متناهية الصغر.

لقد تأسست المعجزة الاقتصادية الصينية على نقل المزارعين غير المنتجين إلى مصانع. وأظهر بحث أجراه المركز الأفريقي للتحول الاقتصادي، وهو مركز بحثي يتخذ من العاصمة الغانية أكرا مقراً، مدى فشل الاقتصادات الأفريقية في فعل هذا. وتوصل البحث إلى أن الكثيرين لا يحققون نجاحات ضعيفة فحسب، بل إنهم يعودون خطوات للوراء. وانخفض مؤشر التنوع الاقتصادي الخاص بالمركز البحثي بنحو 6 نقاط بين عامي 2000 و2020، ولم تتمكن تنافسية الصادرات من الارتفاع خلال هذا الوقت عن مستوى 13.8 الضعيف. وتشكل صادرات الدول الأفريقية الخمس الأبرز في المتوسط نسبة ذات تركز خطير إذ تبلغ %70 من الإجمالي.

لقد أسست الاقتصادات الناجحة في آسيا وأمريكا اللاتينية شبكات صناعية معقدة، وكانت مرتبطة في بعض الأحيان بمواد خام، مثل النحاس التشيلي، أو زيت النخيل الماليزي، لكن غالباً ما كانت مرتبطة بقوى عاملة متعلمة وبنية تحتية يمكن الاعتماد عليها، وحصيلة ضخمة من المدخرات.

وفي أفريقيا، طورت ليسوتو وموريشيوس صناعات منسوجات تنافسية، وأقامت إثيوبيا صناعة للأحذية والملبوسات تعتمد على الجلود المصنوعة محلياً، فيما تحاول بنين تحويل الكاجو الخام إلى سلع يمكن وضعها على رفوف المتاجر. لكن تبقى كل هذه الجهود قليلة للغاية.

إذا كان العلاج لما هو صغير الحكم ينطوي على ما هو أكبر ومعقد، فالقارة إذن لا تبلي حسناً في هذا الصدد. فلا توجد أي شركة أفريقية في قائمة ((فورتشن 500)). ومع ذلك، هناك شركات أكبر مما قد يبدو لك، وكثير منها مملوكة لعائلات. ووضعت ((ماكنزي))، قائمة ضمت 400 شركة أفريقية بإيرادات سنوية تتخطى المليار دولار في 2018. وتتوفر لدى ((أفريكان إنسايت غروب))، التي أسستها ياسمين كومي، قاعدة بيانات تضم 2.000 شركة تتراوح إيراداتها بين 20 مليوناً و100 مليون دولار.

لكن القارة تحتاج للمزيد، وتحتاج أيضاً لقانون منافسة جريء لضمان ألا تركن الشركات إلى أمجادها أو تحاول خداع عملائها. كما أن السياسات الهادفة لتسهيل تأسيس الشركات التي تخلق وظائف ليست وحدها الثمن المطلوب لتحقيق للتنمية، فهذه السياسات يجب أن تنطوي أيضاً على واجبات مثل ترشيد إمدادات الكهرباء وتعميق أسواق رأس المال، وخفض تكلفة رأس المال عن طريق تأسيس صناديق معاشات تقاعدية، فضلاً عن توجيه التنمية نحو الشركات الأكبر حجماً ودعم المزارع التي تتمتع بإدارة محترفة.

قد تكون نقطة الانطلاق في رحلة الخروج من الفقر هي التخلي عن الأفكار الرومانسية تجاه المزارعين مالكي الحيازات الصغيرة، وملاك المشاريع متناهية الصغر، فهم ليسوا كذلك، بل إن وجودهم بأعداد كبيرة هو تعريف الفقر عينه.

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