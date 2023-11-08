دعوة البنوك المركزية لاستغلال «الأوقات المستقطعة» بحكمة

رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، ومستشار لمؤسستي ((أليانز)) و((غراميرسي))

صنّاع السياسة مطالبون بالذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد تحليل البيانات في استشرافهم للمستقبل

قررت البنوك المركزية الأربعة المؤثرة، وهي بنك إنجلترا وبنك اليابان المركزي والمركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، أخذ ((وقت مستقطع)) فيما يتعلق بإجراءات مهمة تتعلق بالسياسات خلال الأسبوعين الماضيين. وفي ثلاث من الحالات الأربع، كان هذا القرار صحيحاً، بافتراض أن الوقت المستقطع أفضى إلى نتائج طيبة.

لقد قرنت البنوك المركزية الأربعة، قرار تثبيت أسعار الفائدة بترك الباب مفتوحاً أمام استئناف محتمل للزيادات في وقت لاحق، بيد أن واحداً منهم، وهو بنك اليابان المركزي، تبنى تعديلاً ضئيلاً على سياسة ((التحكم في منحنى العائدات)) التي تنطوي على شراء السندات لإبقاء العائدات عند مستويات منخفضة.

وظاهرياً، أمام البنوك المركزية وقت يتسنى لها فيه تقييم تأثير قراراتها السابقة، بجانب استيعاب المزيد من البيانات، لكن ما يتعين عليها فعله يتخطى مجرد هذا بكثير. وبالتحديد، هذه البنوك بحاجة للتفكير بحذر في نوع الوقت المستقطع الذي طلبوا الحصول عليه. بالنسبة للكثير منا، يعتبر الوقت المستقطع بمثابة تذكير بعقاب واجهنا خطره لما كنا صغاراً. من ناحية أخرى، بالنسبة لمحبي الرياضة يتعلق مفهوم الوقت المستقطع بمجموعة واسعة من المواقف. ولغرض هذا المقال، بإمكاننا التفكير في ثلاثة أنواع من الأوقات المستقطعة المعمول بها في كرة القدم الأمريكية، وكرة السلة، وغيرهما.

النوع الأول هو الوقت المستقطع التكتيكي، للتعامل مع إصابة في الملعب ولشراء الوقت في سبيل مراجعة القرار المتعلق بطريقة اللعب السابقة أو لإيقاف الساعة حتى لا يمضي الوقت بلا فائدة. النوع الثاني هو استراتيجي أكثر، لأنه يسعى إلى تغيير زخم اللعب، أو إتاحة الوقت أمام تفكير أعمق في طريقة اللعب مستقبلاً. وأخيراً، هناك وقت مستقطع نفسي يرمي إلى عرقلة المعارضة عن طريق ((التأثير سلباً على ثقة الخصم في نفسه))، كما نرى في كرة القدم الأمريكية.

إن البنوك المركزية الأربعة تواجه إغراءً مفهوماً بالاعتقاد في أنها تأخذ وقتاً مستقطعاً من النوع الأول، ذلك الذي يسمح لها بالتمهل للتفكير في التطورات الأخيرة، والانتهاء من المهام غير المكتملة، فضلاً عن إدخال مجموعة أخرى من البيانات في تحليلات هذه البنوك تتعلق بوقائع سابقة. وفي حين أن البيانات تأتي في صالحها، لكن يشعر بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي والفيدرالي، أنهم ما زالوا بحاجة لمعالجة جيدة للتداعيات التراكمية للزيادات الكبيرة للفائدة. أما بنك اليابان المركزي، فهو من ناحيته يقيّم تأثير سماحه لعائدات السندات الحكومية لأجل 10 أعوام بالتحرك بقرابة نقطة مئوية كاملة، بموجب مجموعة التعديلات التي أقرها على سياسة التحكم في المنحنى. ومع ذلك، فمثل هذا التأطير التكتيكي سيكون ضيقاً للغاية، وسيكون إشكالياً على المدى الطويل، فيما هناك مشكلات استراتيجية تتطلب استجابات في أسرع وقت.

إن البنوك المركزية الأربعة، تحتاج إلى أن تكون عبارة ((الاعتماد على البيانات)) التي كثيراً ما ترددها هذه البنوك، مشفوعة بتوصيف أكثر وضوحاً واستشرافاً لمستقبل السياق الاقتصادي، وأيضاً الإفصاح عن معدل الفائدة التوازني الأنسب لاقتصاد الغد، ويُقصد بذلك معدل الفائدة الذي يتماشى ونمو اقتصادي مُستدام وتضخم مستقر.

وتحتاج البنوك المركزية أيضاً لتحسين أساليب التنبؤ لديها، وأن تكون أكثر وضوحاً بشأن المفاضلات التي توصلها إلى تحقيق مستهدفات التضخم التي حددتها. وأخيراً، وهو الأمر الأكثر إثارة للجدل، أن هذه المستهدفات ذاتها قد تكون بحاجة للمراجعة، لكن لابد أن تتم هذه العملية بعقلية منفتحة.

وتتجلى حاجة الاحتياطي الفيدرالي لوقت مستقطع استراتيجي في 4 تصحيحات مطلوبة للمسار، وهي معالجة المشكلات المتكررة المرتبطة بالخطأ في التواصل، وتحديث إطار سياسة نقدية عفا عليها الزمن، واستعادة المصداقية، وتعزيز عملية المساءلة. أما بنك اليابان المركزي فبحاجة إلى التفكير في الوقت المستقطع بطريقة أكثر شمولية، خاصة مع نفاد صبر الأسواق، مع ما يُعتبر خروجاً مبالغاً في حذره من التحكم في منحنى العائدات. وقد تسبب الإعلان الأخير لسياسات البنك، في ارتفاع العائدات وانخفاض الين، وهو مزيج أجبر البنك مجدداً على شراء السندات والتهديد بالتدخل في سوق العملات.

وعوضاً عن إيقافه لعقارب الساعة، من المحتمل أن يكون الوقت المستقطع قد تسبب عن غير قصد في تسريع نفاد الوقت، مع تأخر بنك اليابان المركزي عن الركب في الخروج من نظام دام طويلاً لكبح العائدات على نحو مباشر. شوّه هذا المسار، النظام المالي، ويخاطر مخاطر بأن يأتي بنتائج اقتصادية عكسية، فضلاً عن كونه أكثر عُرضة لتفكيك فوضوي.

لقد أخطأت أبرز البنوك المركزية العالمية، طيلة عامين في أخذ وقت مستقطع يتعلق بالتضخم، ما ثبت ضرره بالرفاهية الاقتصادية والمالية، كما كانت له تبعات سلبية كبيرة بصفة خاصة على القطاع الأكثر ضعفاً من المواطنين، لكن عملية اللحاق المحموم بالركب التي تبعت كل ذلك، أتاحت لثلاثة من بين البنوك الأربعة الأبرز بأخذ وقت مستقطع، لكن هذه المرة من سياسة رفع الفائدة، ومن موقف أقوى. لذا، دعونا نأمل، بالتفكير في الأمر من ناحية استراتيجية وتكتيكية أيضاً، في أن هذه البنوك ستعزز آفاق السياسيات، وفي الوقت ذاته، تقوية دفاعاتها لصد الخطر المتزايد المنطوي على تداعيات سلبية ناجمة عن الخروج غير المنظم من برنامج التحكم في منحنى العائدات باليابان، وكذلك السيل المقبل من طروحات السندات الحكومية في بلدان عدة.

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