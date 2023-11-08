ثلاثية النصر في الدحيل تمنح العالمي أرقاماً قياسية بالجملة

فاز النصر السعودي على الدحيل القطري بنتيجة 3-2، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وهي المواجهة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، بقطر.



ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة ووضع قدماً في دور الـ 16 من البطولة القارية، بفارق 5 نقاط عن بيرسبوليس الإيراني، إذ يحتاج النصر نقطة واحدة لضمان التأهل متصدراً عن مجموعته.

وحقق النصر بفوزه على الدحيل عدة أرقام قياسية، نستعرضها في الأسطر التالية:

. نجح النصر لأول مرة في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا بنظامها الحديث، في الفوز خلال أول 4 جولات بالمجموعات

. النصر أول فريق سعودي يحقق العلامة الكاملة في أول 4 جولات بدوري أبطال آسيا



. النصر بفوزه على الدحيل، أصبح لأول مرة ينتصر على الأندية القطرية في عقر دارها بدوري أبطال آسيا بنظامها الحديث

. النصر لأول مرة يفوز على الدحيل ذهاباً وإياباً بدوري أبطال آسيا، وفي تاريخ المواجهات بينهما عادل النصر عدد انتصاراته مع الدحيل بفوزين لكل فريق، وتعادلين لكل فريق أيضاً.



ويلتقي النصر في الجولة المقبلة مع بيرسبوليس الإيراني، بالسعودية، يوم 27 نوفمبر الجاري، بالجولة الخامسة من مجموعات دور أبطال آسيا.

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