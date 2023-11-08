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الاتحاد الأوروبي يحث تيك توك وإكس على زيادة جهود مكافحة خطاب الكراهية

11/8/2023 2:19:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حثت فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة (تيك توك) ومنصة التواصل الاجتماعي (إكس) على تكثيف جهودهما لمكافحة خطاب الكراهية غير المشروع.

جاء ذلك عقب اجتماع يوروفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الاقتصاد الرقمي، مع الرئيس التنفيذي في (تيك توك) شو تشو ورئيس الشؤون العالمية في (إكس) نيك بيكلز بينما يدقق الاتحاد الأوروبي في جهود شركات التكنولوجيا الكبرى لإزالة المحتوى الضار.

وواجه عمالقة التكنولوجيا تدقيقا متزايدا الشهر الماضي على خلفية زيادة المحتوى الضار والمعلومات المضللة في أعقاب هجوم حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الحيلولة دون تأثير المعلومات المضللة على انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو حزيران 2024.

وبموجب قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام، يجب على منصات التكنولوجيا ومحركات البحث الكبيرة بذل المزيد من الجهود لمكافحة المحتوى الضار وغير المشروع وإلا واجهت خطر التغريم.

وقال تطبيق (تيك توك) إن الذكاء الاصطناعي وأكثر من 6000 مشرف أزالوا ملايين المنشورات منذ هجوم حماس، وأن لديه فريقا كبيرا متفرغا لإزالة المحتوى العنيف الذي يتعلق بالأطفال.

وعبرت يوروفا عبر المتحدث باسمها على منصة (إكس) عن سعادتها ببعض التحسينات التي أدخلها (تيك توك) وحثته على مواصلة تكثيف عمله للتصدي للمحتوى غير المشروع والضار واستغلال الأطفال.

وفيما يتعلق بمنصة (إكس)، قالت يوروفا إن الموقع لا يملك عددا كافيا من الموظفين الذين يتحدثون بعض لغات الاتحاد الأوروبي لمكافحة المعلومات المضللة وأبدت قلقها إزاء تقارير تفيد بوجود عدد كبير من حالات المحتوى العنيف وغير المشروع.

وذكر المتحدث باسم يوروفا أن بيكلز، رئيس الشؤون العالمية في (إكس)، قال إن المحتوى العنيف زاد على الإنترنت وليس على (إكس) فحسب منذ هجوم حماس.

وكانت يوروفا التقت في وقت سابق بالمديرين التنفيذيين في شركتي ميتا ويوتيوب.

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