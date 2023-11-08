استراتيجية شخصية أم تجنب الضغوطات.. مبابي يتهرب من إجابة صريحة حول «حلم» باريس

مما لا شك فيه أن بطولة دوري أبطال أوروبا، تعتبر بمثابة الحلم لباريس سان جيرمان وجماهيره، النادي المدجج بالنجوم على مدار المواسم الماضية، فرغم امتلاكه الموسم الماضي وما قبله ثلاثي مرعب بين صفوفه مكون من ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي، إلا أن النادي الفرنسي فشل في التتويج باللقب.

ولم يفقد ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان أمله في التتويج بالبطولة الأهم أوروبياً، وتعويض إخفاقات المواسم الماضية، إلا أن مبابي نجم باريس الأول، رفض الإجابة بشكل صريح على سؤال يتعلق بإمكانية تتويج العملاق الباريسي بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، الذي قد يكون الأخير له مع البي أس جي، في ظل انتهاء تعاقده مع النادي الأزرق بنهاية الموسم الجاري، وارتباط اسمه بالرحيل إلى صفوف ريال مدريد.

بدأ الأمر، عندما وجه الصحفيين عدة أسئلة إلى مبابي، عقب خسارة باريس مساء أمس الثلاثاء، أمام ميلان بنتيجة 1/2، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة التي أقيمت على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وقال مبابي رداً على أسئلة الصحفيون: "الهزيمة الثانية خارج أرضنا في المجموعات، ليس من السهل أبداً الخسارة، نشعر بخيبة أمل، سنحاول الفوز في الجولة المقبلة أمام نيوكاسل".

وتابع: " سجلنا الهدف الأول، حاولنا تسجيل الهدف الثاني، لكن استقبلنا هدفاً، وحاولنا الرد ولكن بعد فوات الأوان، الأمر الواقع إننا سنعود إلى ديارنا بتلك الهزيمة".

وتهرب مبابي من الإجابة على سؤال باللغة الإسبانية حول إمكانية قيادته لباريس سان جيرمان، لاعتلاء منصة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث قال: "الفوز بدوري أبطال أوروبا؟ هدفنا الأول الانتصار في مباراتنا المقبلة أمام نيوكاسل، هذا هو الأهم حالياً".

ولعل إجابة مبابي جاءت كونه أراد التهرب من فرض مزيد من الضغوطات الجماهيرية والإعلامية عليه بضرورة قيادة باريس للفوز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، أو يعود السبب إلى الاستراتيجية الشخصية التي يتمتع بها النجم الفرنسي في تعامله مع الإعلام رغم صغر سنه، حيث لطالما امتلك النجم الشاب حُنْكة في ردوده على الأسئلة الصحفية.

ويحتل باريس حالياً وصافة مجموعته بدوري الأبطال برصيد 6 نقاط، ويسبقه بوروسيا دورتموند برصيد 7 نقاط، ويأتي ميلان ثالثاً بـ 5 نقاط، ونيوكاسل في المركز الأخير بـ 4 نقاط.

وتعتبر هذه هي الخسارة الثانية لباريس، حيث سقط من قبل أمام نيوكاسل في الجولة الثانية، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز