السيطرة على تمساح طوله 3 أمتار يتجول في أحد شوارع القطيف السعودية

أصيب أحد المارة في مدينة القطيف السعودية بالصدمة لدى مشاهدته تمساحاً بطول 3 أمتار يتجول في الشارع، غير آبه بالمارة من حوله، وعلى الفور أبلغ فرق الإنقاذ لتتعامل مع الموقف الغريب.

وعلى الفور، هرعت فِرَق الإنقاذ التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على التمساح الذي يبلغ طوله حوالي 3 أمتار باستخدام شباك معدنية خاصة، وتم نقله إلى مركز متخصص لإعادة تأهيله وإعادته إلى موطنه الطبيعي. بحسب موقع صحيفة "الرياض" السعودية.

من جانب آخر أغلقت بلدية محافظة القطيف، الحديقة التي هرب منها التمساح بالمحافظة احترازيًّا، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع شرطة المحافظة؛ وذلك بعد السيطرة على التمساح وقامت البلدية بتفقد المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة من ذات الحديقة.