«سَفِلز»: دبي أبرز الوجهات عالمياً للعقارات السكنية ذات العلامات التجارية

ذكرت وكالة سَفِلز للاستشارات العقارية في أحدث تقرير لها عن المباني السكنية ذات العلامات التجارية، أن دبي تعتبر إلى أبرز الوجهات لهذه الفئة من المباني، مع وجود 51 مشروعاً قيد التشغيل. وتوقع التقرير أن يتضاعف إجمالي العرض من هذه المباني بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتوقعات حتى العام 2030. وتأتي منطقة جنوب فلوريدا في المرتبة الثانية من حيث المشاريع المكتملة التي يصل عددها إلى 42 مشروعاً.

وقالت كيلسي سيلرز، الشريك في سَفِلز العالمية للأبحاث: "يتمتع هذان السوقان بالجاذبية لاستقطاب المشترين الدوليين، وخاصة تلك الفئة التي تبحث عن الأصول العقارية المميزة، كما شهدا نمواً اقتصادياً كبيراً خلال السنوات الأخيرة".

وحافظ قطاع المباني السكنية ذات العلامات التجارية على مرونته في مواجهة تقلب الاقتصاد العالمي. وزاد عدد المشاريع من هذه الفئة بنسبة تجاوزت 160% في العقد الماضي، مع وجود المزيد من العلامات التجارية والمواقع الجديدة، إلى جانب التحول في المرافق، الأمر الذي من شأنه أن يدفع هذا القطاع إلى مستويات أعلى من ذلك بكثير. ومع اكتمال أكثر من 690 مشروعاً على مستوى العالم، يتوقع تسليم 600 مشروع آخر حتى العام 2030، وفق الأرقام الوراد في تقرير سَفِلز.

وأضافت سيلرز موضحةً: "بعد أن كانت أمريكا الشمالية تستحوذ على جميع المشاريع الموجودة، أصبحت حصتها اليوم تزيد قليلاً عن ثلث إجمالي العرض. وبالتوازي مع نمو القطاع والتوسع الذي تشهده جميع المناطق في السنوات الثلاثين الماضية، أصبحت منطقتا آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط من أبرز الوجهات لهذه المشاريع، لاستحواذهما على ما نسبته 40% إضافية من إجمالي العرض."

وتسجل منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات النمو خلال الفترة بنسبة تزيد على (120%)، تليها الأمريكيتان الوسطى واللاتينية (+89%)، في حين تشير التوقعات إلى أن جميع مناطق العالم ستظهر مستويات عالية من النمو حتى العام 2030.

ومن المتوقع أن تواصل المباني السكنية ذات العلامات التجارية نموها على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة، مع احتمال تسجيل نمو كبير في المدن الناشئة. وعلى سبيل المثال، يتوقع أن تشهد القاهرة أعلى نمو في الفترة، والانتقال من مشروع واحد قيد التشغيل إلى 17 مشروعاً في نهاية العام 2030. أما الوجهات الأخرى التي حلّت على قائمة أكبر خمسة مدن مرشّحة للنمو بعد القاهرة، فهي كل من: "هو تشي منه" و "نها ترانج" الفيتناميتان، و "جواناكاسيتي" الكوستاريكية، و "سان ميغيل دي أليندي" المكسيكية، حيث يتوقع لكل منها نمواً يتجاوز 400% حتى العام 2030.

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