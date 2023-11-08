«موازنة دبي».. أعلى بنسبة 20 % ولها تأثيرات تتجاوز عام 2030

قال مسؤولون في القطاع المصرفي والمالي إن الموازنة العامة التي أعلنت عنها حكومة دبي للسنوات المالية 2024 - 2026، بإجمالي نفقات قدرها 246.6 مليار درهم، تعكس التزام دبي بالنمو الاقتصادي والابتكار والاستدامة وفق سياسة مالية مسؤولة، كما أن تخصيص هذا الحجم من الإنفاق يشير إلى طموحات سيكون لها تأثير يتجاوز بكثير عام 2030.

وأكد المسؤولون أن الموازنة الجديدة جاءت أعلى بنسبة 20% مقارنة بالموازنة التي أعلنت العام الماضي، مشيرين إلى أن تقليص المديونية بشكل كبير من جانب حكومة دبي في السنوات الأخيرة زاد من قدرتها على تخصيص المزيد من التمويل للاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية بدلاً من خدمة الديون، لافتين إلى أن السياسة المالية المسؤولة التي أظهرتها الموازنة تساهم في تثبيت موقع الإمارة الريادي في استقطاب رؤوس الأموال والأعمال.

الاستدامة المالية

وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في الإمارات: ((إن التزام حكومة دبي بالنمو الاقتصادي والابتكار والاستدامة أمر يستحق الثناء، حيث يعكس اعتماد الميزانية العامة التزام إمارة دبي الثابت تجاه تعزيز مكانة دبي الاقتصادية لتصبح إحدى أكبر ثلاث قوى اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل)).

وأضافت: ((تعكس استراتيجية الإمارة في التركيز على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والبنية التحتية موقف الحكومة الثابت تجاه التطوير المستمر لجودة الحياة لكل من المواطنين والمقيمين في الإمارة، خصوصاً وأن هذا النهج الشامل يضع رفاهية المجتمع وازدهاره في مقدمة الأولويات الحكومية)).

وتابعت: ((والجدير بالذكر أن الفائض التشغيلي المتوقع بنسبة 3.3% من إجمالي الناتج المحلي لموازنة 2024 - 2026 يظهر التزام الحكومة بالاستدامة المالية، الأمر الذي يحفز النمو الاقتصادي ويحافظ في الوقت ذاته على سياسة مالية مسؤولة، مما يساهم في تثبيت موقع الإمارة الريادي في استقطاب رؤوس الأموال والأعمال)).

وأوضحت ((تشكل استراتيجية الإمارة وتفانيها في الحفاظ على ميزانية متوازنة مع الاستثمار في القطاعات الحيوية معياراً رئيسياً لتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات العالمية، ويعد هذا النهج بمثابة نموذج مثالي للدول الأخرى التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الطموح والاستقرار الاقتصادي)).

حاجز الصدمات

بدوره، قال جويلي بارجاونكار، المحلل في وكالة S&P Global Ratings: ((بحسب ميزانية دبي المعلنة أخيراً، بشكل عام، نتوقع أن تسجل الحكومة فوائض مالية خلال الفترة 2024 - 2026))، مشيراً إلى أن تقليص المديونية بشكل كبير من جانب الحكومة في السنوات الأخيرة أدى إلى خفض عبء ديونها، وزيادة قدرتها على تخصيص المزيد من التمويل للاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية بدلاً من خدمة الديون.

وأضاف جويلي بارجاونكار، ((خصصت الحكومة 246.6 مليار درهم للإنفاق على فترة الثلاث سنوات حتى عام 2026، وهو ما يزيد بنحو 20% عن مخصصات 2023 - 2025 في موازنة العام الماضي، ومع ذلك، فإن هذا يقابله زيادة في الإيرادات المدرجة في الميزانية مدفوعة بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية (مثل العقارات والبناء والتجارة وما إلى ذلك) والسكان)).

وتابع ((مما سيدعم نمو الإيرادات الضريبية وغير الضريبية على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يوفر إنشاء احتياطي عام من الإيرادات حاجزاً لمواجهة الصدمات المحلية والخارجية المحتملة)).

طموحات كبيرة

إلى ذلك، قال ساشين كيرور، رئيس منطقة الشرق الأوسط، ريد سميث للاستشارات، ((من بعض النواحي، لا تعتبر الميزانية المعتمدة والخطة المالية للسنوات الثلاث المقبلة مفاجأة، لقد تمكنت دبي، على عكس كثير من الدول الأخرى، من إدارة الرياح الاقتصادية المعاكسة بطريقة قوية)).

وأضاف كيرور ((في الواقع، قد يجادل البعض بأن دبي هي واحدة من النقاط المضيئة القليلة بين المشكلات الاقتصادية التي تؤثر على العديد من البلدان على مستوى العالم، من الواضح أن دبي لا ترغب في الاكتفاء بما حققته من أمجاد، يشير تخصيص الإنفاق إلى طموحات سيكون لها تأثير يتجاوز بكثير عام 2030، ولهذا السبب هناك إشارة إلى الاستمرار في جعل دبي أرض الفرص والابتكار، لذلك، فإننا نرى أموالاً مخصصة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفضاء)).

وتابع ((لكن الموازنة لم تنس بنود الإنفاق التقليدية، خصوصاً البناء والبنية التحتية، ستكون هذه أخبار مرحب بها جداً لصناعة البناء والتشييد الذين كانوا قلقين بشأن المجالات المحدودة للنمو المستدام في هذا القطاع على مدار العامين الماضيين، كما يبرز من خطة الموازنة هذه درجة عالية من الحصافة المالية، وهو ما ينعكس في تخصيص الاحتياطي الخاص ونسبة خدمة الدين لا تتجاوز 7%، ومن المتوقع أن يرحب محللو السوق بهذه الميزانية، وأنها ينبغي أن تشير إلى استمرار الثقة في آفاق إمارة دبي، سواء الآن أم خلال العقد المقبل)).

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