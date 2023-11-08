في اليوم الـ 33 للحرب على غزة: إستمرار القصف العنيف وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 10 آلاف و300

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- استشهد العشرات من المواطنين وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الثالث والثلاثين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة أستشهاد 10328 مواطنا، وإصابة 26000، بالإضافة إلى 2300 مفقوداً منذ بداية الحرب.
وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على أحياء مختلفة من مدينة غزة استهدفت منازل وشققا سكنية مأهولة ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين في صفوف المواطنين، خصوصاً في أحياء تل الهوا والرمال الجنوبي والصبرا والنصر والشيخ رضوان والزيتون والشجاعية، نقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.
واستهدفت غارة إسرائيلية منزلاً لعائلة عدوان في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين في صفوف المواطنين.
وجرى انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد استهداف طيران حربي إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.
وأصيب عدد من المواطنين عقب استهداف جنوب الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط جامعة القدس المفتوحة بحي النصر شمال غرب مدينة غزة.
واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً لعائلة ظاهر شرق مخيم جباليا، حيث وصل 9 شهداء وعدد من الجرحى لمستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة من العائلة.
وفي بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة، قصفت طائرات حربية إسرائيلية عددا من منازل المواطنين وأوقعت شهداء ومصابين.
ويتواصل القصف الصاروخي والمدفعي العنيف في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفا مزيداً من الضحايا والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن ودمار كبير في الأماكن المستهدفة.
كما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قافلة مساعدات إنسانية تابعة لها في غزة تعرضت لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
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