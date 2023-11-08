في اليوم الـ 33 للحرب على غزة: إستمرار القصف العنيف وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 10 آلاف و300

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد العشرات من المواطنين وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الثالث والثلاثين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة أستشهاد 10328 مواطنا، وإصابة 26000، بالإضافة إلى 2300 مفقوداً منذ بداية الحرب.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على أحياء مختلفة من مدينة غزة استهدفت منازل وشققا سكنية مأهولة ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين في صفوف المواطنين، خصوصاً في أحياء تل الهوا والرمال الجنوبي والصبرا والنصر والشيخ رضوان والزيتون والشجاعية، نقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلاً لعائلة عدوان في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين في صفوف المواطنين.

وجرى انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد استهداف طيران حربي إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وأصيب عدد من المواطنين عقب استهداف جنوب الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط جامعة القدس المفتوحة بحي النصر شمال غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً لعائلة ظاهر شرق مخيم جباليا، حيث وصل 9 شهداء وعدد من الجرحى لمستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة من العائلة.

وفي بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة، قصفت طائرات حربية إسرائيلية عددا من منازل المواطنين وأوقعت شهداء ومصابين.

ويتواصل القصف الصاروخي والمدفعي العنيف في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفا مزيداً من الضحايا والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن ودمار كبير في الأماكن المستهدفة.

كما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قافلة مساعدات إنسانية تابعة لها في غزة تعرضت لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.