الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط تمهيدا لتفجير منزل الأسير الطفل محمد الزلباني

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة واغلقت مداخله بالكامل ومنعت الحركة فيه.
وأفادت مصادر محلية في المخيم بمحاصرة قوات الاحتلال منزل عائلة الطفل محمد باسل الزلباني (14 عاما) الذي يتهمه الاحتلال بقتل جندي من حرس الحدود على حاجز مخيم شعفاط في شباط الماضي، وذلك تمهيدا لهدمه.
ورافق عملية الاقتحام، الاعتداء على طلبة المدارس والمواطنين ومنعهم من الحركة.
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