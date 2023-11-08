Wednesday, 08 November 2023 10:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط تمهيدا لتفجير منزل الأسير الطفل محمد الزلباني

11/8/2023 2:09:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة واغلقت مداخله بالكامل ومنعت الحركة فيه.

وأفادت مصادر محلية في المخيم بمحاصرة قوات الاحتلال منزل عائلة الطفل محمد باسل الزلباني (14 عاما) الذي يتهمه الاحتلال بقتل جندي من حرس الحدود على حاجز مخيم شعفاط في شباط الماضي، وذلك تمهيدا لهدمه.

ورافق عملية الاقتحام، الاعتداء على طلبة المدارس والمواطنين ومنعهم من الحركة.



MENAFN08112023000205011050ID1107391358

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث