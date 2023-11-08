الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط تمهيدا لتفجير منزل الأسير الطفل محمد الزلباني

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة واغلقت مداخله بالكامل ومنعت الحركة فيه.

وأفادت مصادر محلية في المخيم بمحاصرة قوات الاحتلال منزل عائلة الطفل محمد باسل الزلباني (14 عاما) الذي يتهمه الاحتلال بقتل جندي من حرس الحدود على حاجز مخيم شعفاط في شباط الماضي، وذلك تمهيدا لهدمه.

ورافق عملية الاقتحام، الاعتداء على طلبة المدارس والمواطنين ومنعهم من الحركة.







