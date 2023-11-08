مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين خلال المعارك بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بنشر مقتل الجندي اللواء احتياط يعقوب أوزاري، 28 عاما من كفار شماي، وهو مقاتل مدرع في الكتيبة 52، اللواء 401، الذي قتل في معركة شمال قطاع غزة.
بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي من الكتيبة 13، لواء غولاني، وجندي من الكتيبة 601، اللواء 401، ومقاتل من الكتيبة 890، لواء المظليين، بجروح خطيرة الليلة الماضية خلال القتال في شمال قطاع غزة.
وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 32 جنديا وضابطا قتلوا في منذ بدء المعارك البرية داخل قطاع غزة.
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