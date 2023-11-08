بايدن يطلب من نتنياهو وقفا مؤقتا للقتال في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفا مؤقتا للقتال في غزة خلال اتصال هاتفي الاثنين، في حين شددت كامالا هاريس نائبة الرئيس على أهمية حماية أرواح المدنيين.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض قال في وقت سابق إن المسؤولين ناقشا إمكان "التوقف التكتيكي" في القتال بغزة لأسباب إنسانية واحتمال إطلاق سراح الرهائن خلال محادثتهما الاثنين.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولَين أحدهما أميركي والآخر إسرائيلي، أن بايدن أبلغ نتنياهو بأن وقف القتال لمدة 3 أيام قد يساعد في ضمان إطلاق سراح بعض الرهائن.

وأفاد الموقع، نقلا عن المسؤول الأميركي، بأنه بموجب اقتراح تجري مناقشته، ستطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح رهائن يتراوح عددهم بين 10 و15 شخصا وتستخدم فترة التوقف للتحقق من هويات جميع الرهائن وتقديم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستطلق سراحهم.

في السياق ذاته، قال البيت الأبيض في بيان إن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أكدت -في اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ- أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أنها أكدت أيضا ضرورة الإسراع بإيصال المساعدات إلى غزة وتحميل المستوطنين المتطرفين مسؤولية الأعمال العنيفة في الضفة الغربية المحتلة، وفق تعبيرها.

رويترز