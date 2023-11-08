الموجز 36369

(MENAFN
- Palestine News Network )
- استشهد العشرات من المواطنين وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الثالث والثلاثين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 10 الاف و300
-قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وتغلق مداخله بالكامل وتمنع الحركة
فيه تمهيدا لهدم منزل عائلة الطفل المعتقل محمد باسل الزلباني (14 عاما)، تمهيدا لهدمه، بدعوى تنفيذه عملية طعن على حاجز مخيم شعفاط في شباط الماضي
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حرم جامعة بيرزيت، شمال مدينة رام الله. وتصيب شابا بالرصاصا الحي
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- مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين خلال المعارك بغزة يررفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العملية البرية الى 32
-الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قفا مؤقتا للقتال في غزة لمدة ثلاثة ايام
-توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة
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