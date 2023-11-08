الموجز 36369

MENAFN - Palestine News Network )

- استشهد العشرات من المواطنين وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الثالث والثلاثين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 10 الاف و300

-قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وتغلق مداخله بالكامل وتمنع الحركة

فيه تمهيدا لهدم منزل عائلة الطفل المعتقل محمد باسل الزلباني (14 عاما)، تمهيدا لهدمه، بدعوى تنفيذه عملية طعن على حاجز مخيم شعفاط في شباط الماضي



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حرم جامعة بيرزيت، شمال مدينة رام الله. وتصيب شابا بالرصاصا الحي



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- مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين خلال المعارك بغزة يررفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العملية البرية الى 32

-الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قفا مؤقتا للقتال في غزة لمدة ثلاثة ايام

-توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة