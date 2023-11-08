صور لمستشفى الشيخ حمد بغزة تكشف كذب الرواية الإسرائيلية بشأن الأنفاق

MENAFN - Al Wakeel News)يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في نشر مزاعمه ورواياته بشأن وجود أنفاق حفرتها المقاومة الفلسطينية أسفل المستشفيات في قطاع غزة ليبرر استهدافها، وكان آخرها مستشفى الشيخ حمد بن خليفة للتأهيل والأطراف الصناعية، لكن ما كشف من تفاصيل غفل عنها جيش الاحتلال أثبتت عدم صحة ادعاءاته.



ونشر الجيش الإسرائيلي في الخامس من الشهر الجاري إحاطة للمتحدث باسمه دانيال هاغار ادعى فيها أن جنود الاحتلال الإسرائيلي اكتشفوا خلال عمليتهم البرية في شمال قطاع غزة نفقا تستخدمه حركة حماس في حديقة مستشفى الشيخ حمد بن خليفة للتأهيل والأطراف الصناعية والذي تم تمويله من قبل الحكومة القطرية.



ونشر أفخاي أدرعي الفيديو أيضا عبر حسابه على منصة إكس وعلق عليه بالقول:

"نكشف عن استخدام حماس السخيف لمستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مدينة غزة الذي تم تمويل بنائه من قبل الحكومة القطرية. لقد كشف جنودنا عن بنية تحت الأرض داخل المجمع الطبي. كما نكشف عن قيام مخربين من حماس بإطلاق النار صوب قواتنا من داخل المستشفى!".



وأظهر الفيديو فتحات أرضية في حديقة المستشفى، زعم الجيش الإسرائيلي أنها نفق لحماس.











وبالفعل بدأ الفيديو بالانتشار على منصات التواصل العربية، حيث أثار حالة من السخرية بين رواد العالم الافتراضي من الجيش الإسرائيلي حول سهولة النفق، في الوقت الذي تحرص فيه فصائل المقاومة الفلسطينية على إخفاء أنفاقها بشكل كامل ودون ترك أي علامات أو إشارات تدل عليها بحسب التعليقات.



ومن خلال متابعة بعض التعليقات التي رصدتها الجزيرة نت حول أصل الفتحات التي أظهرها الفيديو، وخلال عملية البحث تبين أن المستشفى تم تأسيسه عام 2016، وبتنفيذ من شركة سقا وخضري التي كانت توثق عملية البناء المشروع عبر حساباتها، وفي عام 2014 نشرت لقطات جوية للمشروع تظهر الغرف الخاصة بخزان المياه خلال عملية البناء.











كما أظهر مخطط البناء الرئيسي للمستشفى وجود خزان المياه الخرساني والفتحات في حديقة المستشفى.













وخلال عملية بحث أوسع عبر حسابات المستشفى على منصات التواصل تبين أن الفتحات موجودة في أغلب الصور التي كانت تلتقطها المستشفى لمرضاها في حديقتها وبتواريخ مختلفة.













ولتوضيح سبب وجود هذه الفتحات بحديقة مستشفى الشيخ حمد بن خليفة في غزة، تواصلت الجزيرة مع المهندس المدني سعد الوحيدي الذي كان من ضمن فريق العمل على مشروع المستشفى.



وسألته عن سبب وجود هذه الفتحات بمحيط المستشفى وبماذا تستخدم، فأجاب بأن هذه الفتحات هي فوة علوية لخزان خرساني تحت الأرض مخصص لتعبئة المياه، والأنبوب الجانبي هو للتهوية ويستخدم لخروج الهواء من الخزان أثناء تعبئته.



وأضاف الوحيدي أن الخزان يقع في الجهة الشرقية من المستشفى، وهو مخصص كرصيد احتياطي لمياه المستشفى ولري حديقتها أيضا.

ووصف رواد منصات التواصل الاجتماعي رواية الجيش الإسرائيلي بالكاذبة، وأضافوا أن جيش الاحتلال ينشر الأكاذيب ليبرر قصفه واستهدافه للمستشفيات، وتساءل آخرون عن عدم نشر الجيش الإسرائيلي لصور مداخل النفق، بحسب بعض التعليقات التي رصدتها الجزيرة نت.

في المقابل، أعرب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي عن استنكار دولة قطر الشديد لمزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود أنفاق تحت مستشفى الشيخ حمد للأطراف الصناعية في غزة دون أدلة ملموسة أو تحقيق مستقل.



واعتبرها محاولة مفضوحة لتبرير استهداف الاحتلال للأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين.



الجزيرة