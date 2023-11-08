قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا من بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، 11 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت صبري محمد حمامرة (16 عاما)، واسامة محمد يوسف حمامرة (17 عاما)، وبلال عوض حمامرة (18 عاما) من حوسان غربا، وحمزة جمال ثوابتة، وزكريا عمر ثوابتة، ويوسف محمد العيسى من بلدة بيت فجار جنوبا، ومحمد قاسم الشيخ (62 عاما) من قرية مراح رباح جنوبا بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها .
وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عواد عواد (27 عاما)، وأحمد محمد عبيات، من جبل الموالح وسط مدينة بيت لحم، وخليل جعفر عبيات من جبل هندازة شرقا، وسعد صايل كوازبة (37 عاما) من قرية المنية شرقا بعد دهم منازلهم وتفتيشها.
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