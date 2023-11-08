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مشهد مؤثر.. طفلة فلسطينية تحت الأنقاض تساعد بيدها على رفع الركام عنها!

11/8/2023 2:09:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- في مقطع فيديو مؤثر انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت طفلة فلسطينية مغطاة بالأنقاض وهي تحاول مساعدة طواقم الإنقاذ على رفع الركام عن جسدها المغطى كله بالتراب وكتل الإسمنت.


وفي الوقت الذي كان فيه طواقم الإنقاذ منهمكون في رفع كتل ضخمة من الإسمنت عن جسمها، كانت الصغيرة تساعدهم بيدها اليمنى، فيما سائر جسدها مغطى بالأنقاض.


لبنان24

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