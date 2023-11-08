مشهد مؤثر.. طفلة فلسطينية تحت الأنقاض تساعد بيدها على رفع الركام عنها!

مشهد مؤثر.. طفلة فلسطينية تحت الأنقاض تساعد بيدها على رفع الركام عنها!
التاريخ
11/8/2023 2:09:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- في مقطع فيديو مؤثر انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت طفلة فلسطينية مغطاة بالأنقاض وهي تحاول مساعدة طواقم الإنقاذ على رفع الركام عن جسدها المغطى كله بالتراب وكتل الإسمنت.
وفي الوقت الذي كان فيه طواقم الإنقاذ منهمكون في رفع كتل ضخمة من الإسمنت عن جسمها، كانت الصغيرة تساعدهم بيدها اليمنى، فيما سائر جسدها مغطى بالأنقاض.
لبنان24
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