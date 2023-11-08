كبير مستشاري نتنياهو: يجب أن يكون هناك وجود أمني إسرائيلي في غزة ولا يعني ذلك احتلالها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت شبكة "سي إن إن" عن كبير مستشاري نتنياهو قوله "يجب أن يكون هناك وجود أمني إسرائيلي في غزة ولا يعني ذلك احتلالها والتحكم بسكانها".
وأضاف "علينا التمييز بين الوجود الأمني والسيطرة السياسية في غزة بعد هزيمة حماس".
وقال "نريد وضعا أكثر مرونة يسمح لنا بالدخول والخروج من غزة حسب الحاجة الأمنية"، متابعا "أفضل طريقة لضمان إطلاق سراح الرهائن هي زيادة الضغط على حماس".
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