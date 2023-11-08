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كبير مستشاري نتنياهو: يجب أن يكون هناك وجود أمني إسرائيلي في غزة ولا يعني ذلك احتلالها

11/8/2023 2:09:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت شبكة "سي إن إن" عن كبير مستشاري نتنياهو قوله "يجب أن يكون هناك وجود أمني إسرائيلي في غزة ولا يعني ذلك احتلالها والتحكم بسكانها".


وأضاف "علينا التمييز بين الوجود الأمني والسيطرة السياسية في غزة بعد هزيمة حماس".


وقال "نريد وضعا أكثر مرونة يسمح لنا بالدخول والخروج من غزة حسب الحاجة الأمنية"، متابعا "أفضل طريقة لضمان إطلاق سراح الرهائن هي زيادة الضغط على حماس".


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