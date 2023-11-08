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التلسكوب الفضائي ينشر أولى صوره للكون - فيديو

11/8/2023 2:09:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر التلسكوب الفضائي الأوروبي، إقليدس (Euclid)، يوم الثلاثاء، أولى الصور التي التقطها للكون، ويبدو فيها سديم مبهر يشبه رأس حصان، ومجرات بعيدة لم يسبق أن شوهدت، وتتضمن "أدلّة غير مباشرة" على وجود المادة المظلم


وانطلق "إقليدس" في يوليو الماضي، في مهمة أولى من نوعها دولياً، ترمي إلى كشف لغزين كونيين هما المادة المظلمة، والطاقة المظلمة.


وينجز التلسكوب مهمته من خلال رسم خريطة لثلث السماء، الذي يضم ملياري مجرة، لإنشاء ما وُصف بأنه الخريطة الثلاثية الأبعاد الأكثر دقة للكون.


البيان

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