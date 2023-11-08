التلسكوب الفضائي ينشر أولى صوره للكون - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر التلسكوب الفضائي الأوروبي، إقليدس (Euclid)، يوم الثلاثاء، أولى الصور التي التقطها للكون، ويبدو فيها سديم مبهر يشبه رأس حصان، ومجرات بعيدة لم يسبق أن شوهدت، وتتضمن "أدلّة غير مباشرة" على وجود المادة المظلم
وانطلق "إقليدس" في يوليو الماضي، في مهمة أولى من نوعها دولياً، ترمي إلى كشف لغزين كونيين هما المادة المظلمة، والطاقة المظلمة.
وينجز التلسكوب مهمته من خلال رسم خريطة لثلث السماء، الذي يضم ملياري مجرة، لإنشاء ما وُصف بأنه الخريطة الثلاثية الأبعاد الأكثر دقة للكون.
البيان
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