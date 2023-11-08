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الاحتلال يقتحم أبو ديس ويعتقل فلسطينيين

11/8/2023 2:09:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، واعتقلت مواطنين فلسطينيين.
وأفادت مصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت البلدة عند الساعة 7:00 صباحا واعتقلت أحمد بدر، ومعتز جوهر حلبية، وانسحبت من المكان بعد اندلاع مواجهات مع طلبة المدارس.
يذكر ان أربعة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال في بلدة أبو ديس قبل يومين.

وفا

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