الاحتلال يقتحم أبو ديس ويعتقل فلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، واعتقلت مواطنين فلسطينيين.
وأفادت مصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت البلدة عند الساعة 7:00 صباحا واعتقلت أحمد بدر، ومعتز جوهر حلبية، وانسحبت من المكان بعد اندلاع مواجهات مع طلبة المدارس.
يذكر ان أربعة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال في بلدة أبو ديس قبل يومين.
وفا
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