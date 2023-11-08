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أهالي المحتجزين في غزة يصدرون لهم جوازات سفر أجنبية

11/8/2023 2:09:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أهالي مختطفين لدى حركة حماس أخذوا يصدرون لهم جوازات سفر أجنبية لضمان تدخل دول أخرى لإطلاق سراحهم.

وأعلنت كتائب القسام امس الثلاثاء أنها كانت قبل عدة أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزًا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية ولكن الاحتلال عرقل ذلك.
وقال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام إن "ولا زلنا نؤكد أننا على استعدادٍ للإفراج عنهم ولكن الوضع الميداني والعدوان الصهيوني الذي يهدد حياتهم هو الذي يعيق إتمام ذلك".

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