شاهد ما فعله رجال الشرطة عند سقوط شاب امام القطار في نيويورك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف فيديو مروع عن لحظة إنقاذ ضباط شرطة نيويورك، لشاب (23 عامًا)، سقط على قضبان مترو الأنفاق قبل ثوان من وصول القطار.



وقع الحادث الساعة 1:48 دقيقة فجر يوم السبت الماضي، بمحطة مترو إلمهورست في نيويورك.

وكان ضباط من قسم شرطة نيويورك يقومون بدورية عند أرصفة مترو الأنفاق في إلمهورست، عندما رأوا الشاب يسقط على القضبان دون سابق إنذار.



وحسب صحيفة "الإندبيندنت" البريطانية، أسرع ضباط الشرطة دون تردد نحو الرجل، الذي كان يبدو فاقدًا للوعي، وقاموا بمساعدة بسحبه إلى الرصيف بمساعدة بعض ركاب المترو.



وبعد ثوانٍ فقط وصل قطار إلى المحطة، بينما ظل الشاب فاقدًا للوعي، ولا يستجيب لمحاولات إفاقته، حسب رجال الشرطة.



وقد تم نقل الرجل إلى المستشفى من أجل فحصه.

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