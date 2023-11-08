الصليب الأحمر يوضح عبر برنامج الوكيل تفاصيل استهداف قافلة مساعدات في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة هشام مهنا، تفاصيل استهداف قافلة مساعدات يوم أمس، تتكون من 5 شاحنات تابعة لها، من قبل الاحتلال، وهي في طريقها إلى مستشفيات غزة، مبيناً أنه وخلال عبور القافلة في منطقة تل الهوا تعرضت للقصف على بعد 200 متر عن مستشفى القدس.



وقال مهنا، عبر راديو هلا خلال برنامج الوكيل، إنه تم تغيير اتجاه القافلة لتذهب إلى مجمع الشفاء الطبي، وتم تسليم المستشفى 4 شاحنات، بعد أن تضررت الشاحنة الخامسة وبقيت في مكانها بما تحمله من مساعدات .



وأضاف أنه عند العودة تم نقل عدد من المصابين بنفس القافلة إلى معبر رفح البري، وهم الآن يتلقون العلاج في مصر.



ورحب مهنا بجهود إدخال الشاحنات لغزة لإنها مُنقذ لحياة آلاف المواطنين، خاصة مع بدء برودة الأجواء، وفي ظل عدم توفر المبيت للنازحين، مضيفاً أن نصف سكان غزة نزحوا إلى الجنوب مشياً على الاقدام، منهم كبار وصغار وأطفال، وليس معهم أي أمل بأن تنتهي رحلتهم بسلام.



وعن نوعية المساعدات التي تُقدم للمستشفيات، بيّن أنها تتركز على المستهلكات الطبية والأدوية المتخصصة، وأدوات الجراحة، وادوية لعلاج الحروق.



وقال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد على ضرورة تدفق المساعدات عبر معبر رفح، مع الحفاظ على أمن وسلامة الفرق الاغاثية، والتي تعمل إيصال هذه المساعدات في مختلف أنحاء القطاع، لأن هناك مئات الالاف من النازحين لا يجدون زجاجة ماء أو رغيف خبز أو دواء.



وحول نقل جرحى من غزة إلى مصر، قال إن الأمر بهذا الشأن أصبح أكثر تعقيداً بعد أن تعرضت القافلة أمس للقصف، وباتت سلامة الفرق الاغاثية غير مؤكدة، مضيفاً أنه اذا تكرر القصف سوف تُجبر اللجنة على تقليص الخدمات التي تقدمها، ومؤكداً أن دور اللجنة مرافقة الجرحى فقط للوصول إلى رفح فقط.

