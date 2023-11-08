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الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الخليل بينهم امرأة وصحفيان

11/8/2023 2:09:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 16 مواطنا فلسطينيا من محافظة الخليل، بينهم امرأة وصحفيان.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل، كلا من: جعفر عبد الجليل الرجبي، وأشرف الجنيدي، ونور أنور العويوي، وأمير أبو زينة، وعبد الصمد كاظم قفيشة، وصلاح زغير، وجهاد عز الدين أبو تركي، وعبد الحي عبد الرزاق أبو تركي، والصحفيين عامر أبو عرفة ومحمد الأطرش، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
ومن بلدة دورا، اعتقلت قوات الاحتلال: المواطنين الفلسطينيين ماهر محمد أبو عرقوب، وهشام محمد عمرو، وعلاء سعيد عمرو، والمواطنة لميس ماهر أبو عرقوب، كما اعتقلت من بلدة إذنا الشابين حذيفة حسن فرج الله، وشقيقه عبد الرحمن، بعد أن داهمت منازلهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات يطا والظاهرية وسعير ودورا وحلحول، وأغلقت عددا منها بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية، وأوقفت مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم




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