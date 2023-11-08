الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الخليل بينهم امرأة وصحفيان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 16 مواطنا فلسطينيا من محافظة الخليل، بينهم امرأة وصحفيان.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل، كلا من: جعفر عبد الجليل الرجبي، وأشرف الجنيدي، ونور أنور العويوي، وأمير أبو زينة، وعبد الصمد كاظم قفيشة، وصلاح زغير، وجهاد عز الدين أبو تركي، وعبد الحي عبد الرزاق أبو تركي، والصحفيين عامر أبو عرفة ومحمد الأطرش، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
ومن بلدة دورا، اعتقلت قوات الاحتلال: المواطنين الفلسطينيين ماهر محمد أبو عرقوب، وهشام محمد عمرو، وعلاء سعيد عمرو، والمواطنة لميس ماهر أبو عرقوب، كما اعتقلت من بلدة إذنا الشابين حذيفة حسن فرج الله، وشقيقه عبد الرحمن، بعد أن داهمت منازلهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات يطا والظاهرية وسعير ودورا وحلحول، وأغلقت عددا منها بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية، وأوقفت مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم
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