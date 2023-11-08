ارتفاع حالات إفلاس الشركات يشير إلى تحول اقتصادي في ألمانيا

(MENAFN
) ارتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في ألمانيا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث أظهر مؤشر الاتجاه للإفلاس الصادر عن معهد لايبنيتز لأبحاث الاقتصاد في مدينة هالة أن عدد هذه الشركات وصل إلى 1,037 شركة خلال الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 44 بالمئةمقارنة بنفس الشهر في عام 2022، وزيادة نسبتها 12 بالمئةمقارنة بالمتوسط لهذا الشهر في الفترة بين عامي 2016 و 2019، حسبما أعلنه المعهد اليوم الثلاثاء.
كما أوضح شتيفن مولر، رئيس القسم المسؤول عن أبحاث الإفلاس في المعهد، أن "زيادة عدد الإفلاسات في أكتوبر تمثل تحولًا". وأضاف مولر أنه بعد مراعاة تأثير عدد أيام العمل، أصبح شهر أكتوبر هو الشهر الذي شهد أكبر عدد من إفلاسات الشركات منذ نهاية الجائحة.
كذلك شدد مولر على أن "هذا لا يمثل بعد موجة من الإفلاسات"، مشيرًا إلى أنه ليس من الممكن ملاحظة هذا الوضع. وأوضح أن عدد الإفلاسات الشهرية في السنوات 2003 و2010 بلغ أحيانًا 2,000 حالة وأكثر؛ أي أنه أكثر من ضعف معدل الوقت الحالي. واستمر مولر في التأكيد على أن حجم الشركات هو العامل الحاسم.
في حين كانت معظم الإفلاسات في الشهر الماضي مركزة في قطاعي الصحة والصناعة وفقاَ للمعهد. وأشار مولر إلى أن قطاع الصحة شهد مؤخرًا العديد من العيادات والمستشفيات التي أعلنت إفلاسها، ما أثر بشكل كبير على العديد من العاملين. ويتوقع المعهد زيادة عدد الإفلاسات في الأشهر القادمة.
MENAFN08112023000045015682ID1107390982
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.