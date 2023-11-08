أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف بشأن الطلب وأسعار الفائدة

(MENAFN
) انخفضت أسعار النفط بنسبة 4 بالمئة يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر, نتيجة للمخاوف من الطلب بسبب البيانات الصينية المتباينة وتراجع توقعات المستثمرين بأن تنخفض أسعار الفائدة.
كما هبطت عقود برنت الخام بمقدار 4 دولارات إلى 81.9 دولار للبرميل ، وهبطت عقود النفط الخام الأمريكي الخام بأكثر من ثلاثة دولارات إلى 77.65 دولار للبرميل. ومن ناحية الطلب ، أظهرت واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر نموًا قويًا سنويًا وشهريًا ، ولكن إجمالي الصادرات تقلص بوتيرة أسرع من المتوقع.
كذلك قالت فيونا سينكوتا ، محللة في مؤشر المدينة: "تشير البيانات إلى استمرار تراجع آفاق الاقتصاد الصيني بسبب تراجع الطلب في أكبر وجهة لصادرات النفط ، وهي الغرب". ومن الممكن أن تحد من توقعات تقليل تشغيل مصافي النفط الخام في الصين بين نوفمبر وديسمبر الطلب على النفط وتؤدي إلى انخفاض أسعاره.
في حين ارتفعت قيمة الدولار عن مستوياتها القياسية الأخيرة ، مما جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لأصحاب العملات الأخرى. بينما ألقى نيل كاشكاري ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ، بظلال من التوقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر ، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى اتخاذ المزيد من التدابير للسيطرة على التضخم وتحقيق هدفه المتمثل في 2 في المئة. المستثمرون ينتظرون الآن بفارغ الصبر بيانات من رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول يومي الأربعاء والخميس. قد تقدم كلماته مزيدًا من الوضوح بشأن اتجاه السياسة النقدية.
كل هذه العوامل تخلق منظرًا معقدًا ومتغيرًا باستمرار بالنسبة لأسعار النفط. تؤكد أيضًا مدى تشابك سوق الطاقة مع الاقتصاد العالمي وقرارات البنوك المركزية.
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