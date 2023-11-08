قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من مخيم بلاطة في نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مواطناً فلسطينيا في أعقاب اقتحام منزله قرب مخيم بلاطة للاجئين، شرق مدينة نابلس.
وقالت مصادر، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت محيط المقبرة الجديدة إلى الجنوب من المخيم، وداهمت منزل عائلة الشاب لؤي الرمحي، واعتقلت والده للضغط عليه وإجباره على تسليم نفسه.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت قبل ثلاثة أيام شقيقي لؤي، يزن وعز.
وفا
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