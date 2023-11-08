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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من مخيم بلاطة في نابلس

11/8/2023 1:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مواطناً فلسطينيا في أعقاب اقتحام منزله قرب مخيم بلاطة للاجئين، شرق مدينة نابلس.
وقالت مصادر، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت محيط المقبرة الجديدة إلى الجنوب من المخيم، وداهمت منزل عائلة الشاب لؤي الرمحي، واعتقلت والده للضغط عليه وإجباره على تسليم نفسه.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت قبل ثلاثة أيام شقيقي لؤي، يزن وعز.

وفا

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