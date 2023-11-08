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تطورات الهدنة الانسانية في غزة

11/8/2023 1:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه طلب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفا مؤقتا للقتال في غزة


كما أوضح البيت الأبيض أن كامالا هاريس نائب الرئيس أكدت في اتصال مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ أهمية حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني


كما أكدت هاريس على الإسراع بإيصال المساعدات لغزة وتحميل المستوطنين مسؤولية الأعمال العنيفة بالضفة.


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