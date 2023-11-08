تطورات الهدنة الانسانية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه طلب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفا مؤقتا للقتال في غزة
كما أوضح البيت الأبيض أن كامالا هاريس نائب الرئيس أكدت في اتصال مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ أهمية حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني
كما أكدت هاريس على الإسراع بإيصال المساعدات لغزة وتحميل المستوطنين مسؤولية الأعمال العنيفة بالضفة.
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