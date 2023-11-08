قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من قلقيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية وداهمت عددا من المنازل واعتقلت 7 مواطنين فلسطينيين.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت "حي داوود ونزال وخلة ياسين "، بالمدينة وأعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين، عرف من بينهم: بسام ياسين، وغسان داوود، وحسن ملحم، وصالح أبو صالح داوود، وأحمد الحاج حسن، وأنس غسان داود، وحسام الحاج حسن.
وفا
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