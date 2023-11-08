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قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من قلقيلية

11/8/2023 1:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية وداهمت عددا من المنازل واعتقلت 7 مواطنين فلسطينيين.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت "حي داوود ونزال وخلة ياسين "، بالمدينة وأعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين، عرف من بينهم: بسام ياسين، وغسان داوود، وحسن ملحم، وصالح أبو صالح داوود، وأحمد الحاج حسن، وأنس غسان داود، وحسام الحاج حسن.

وفا

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