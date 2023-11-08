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مدير المستشفى الاندونيسي في غزة يحذر من كارثة وشيكة خلال ساعات

11/8/2023 1:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة صباح اليوم الاربعاء إن القصف الإسرائيلي متواصل بمحيط المستشفى وإن الكهرباء ستنقطع عنه "خلال ساعات" بسبب نفاد الوقود.

وكانت قد شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي اكثر من غارة منذ امس الثلاثاء استهدفت محيط المستشفى الاندونيسي الذي يؤوي مئات النازحين الغزيين بداخله اضافة الى الجرحى والمرضى الذين اصيبوا من القصف الهمجي المتواصل من جيش الاحتلال الاسرائيلي على القطاع

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