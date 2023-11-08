مدير المستشفى الاندونيسي في غزة يحذر من كارثة وشيكة خلال ساعات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة صباح اليوم الاربعاء إن القصف الإسرائيلي متواصل بمحيط المستشفى وإن الكهرباء ستنقطع عنه "خلال ساعات" بسبب نفاد الوقود.
وكانت قد شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي اكثر من غارة منذ امس الثلاثاء استهدفت محيط المستشفى الاندونيسي الذي يؤوي مئات النازحين الغزيين بداخله اضافة الى الجرحى والمرضى الذين اصيبوا من القصف الهمجي المتواصل من جيش الاحتلال الاسرائيلي على القطاع
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